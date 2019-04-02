«Це буде катастрофа»: відомий письменник-терорист зробив абсурдну заяву про майбутнє України

Скандальний російський письменник Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів «ДНР», зробив абсурдну заяву про майбутнє України і Донбасу.

Зокрема, Прилепін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області «не повернуться до складу України», і це обернеться для країни катастрофою. Про це йшлося в інтерв’ю виданню «Комсомольская правда».

«Я впевнений, що жителі Донбасу в майбутньому не повернуться в Україну. Це буде катастрофа. Ми живемо у світі, в якому географічних придбань не було ні в кого, навіть у самих великих держав, скільки б і де вони не воювали. А у нас є Крим і потенційно є Донбас», – висловився письменник-терорист.

Крім цього, Прилепін зазначив, що у соратників «ДНР» в даний час є механізми впливу на Україну, так як держава не може відмовитися від тимчасово окупованих областей. Він додав, що прихильники «Л/ДНР» неодмінно «переформатують» нинішню українську владу.

«Є земля, героїка і можливість впливати на процеси на Україні, яка не може відмовитися від цієї території, маніпулювати її владою, поки ми її не зрушимо і не переформатуємо. Як би цинічно це не звучало по відношенню до жителів Донбасу», – підсумував він.