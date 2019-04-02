Шабунін переконаний, що у Порошенка немає політичного майбутнього

У чинного президента України Петра Порошенка немає політичного майбутнього.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Як стверджує глава ЦПК, у глави держави було все — і уряд, і Верховна Рада, але він не виконав багато своїх політичних обіцянок. Тому у Петра Порошенка немає ніякого політичного майбутнього.

«Це не означає, що будь-який кандидат на 100% виконає обіцяне, але ми, як виборці, зможемо вимагати від майбутнього президента виконання своїх обіцянок», — зазначив Віталій Шабунін.

Також він зазначив, що різниця між іншими учасника президентських виборів та чинним главою держави полягає в тому, що чинний гарант повинен не обіцяти, а звітувати.

«Це важливо», — підкреслив.