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Шабунін переконаний, що у Порошенка немає політичного майбутнього

02.04.2019

У чинного президента України Петра Порошенка немає політичного майбутнього.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Як стверджує глава ЦПК, у глави держави було все — і уряд, і Верховна Рада, але він не виконав багато своїх політичних обіцянок. Тому у Петра Порошенка немає ніякого політичного майбутнього.

«Це не означає, що будь-який кандидат на 100% виконає обіцяне, але ми, як виборці, зможемо вимагати від майбутнього президента виконання своїх обіцянок», — зазначив Віталій Шабунін.

Також він зазначив, що різниця між іншими учасника президентських виборів та чинним главою держави полягає в тому, що чинний гарант повинен не обіцяти, а звітувати.

«Це важливо», — підкреслив.

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