Кононенко отримав близько 20 мільйонів гривень дивідендів від свого фонду

Ігор Кононенко

Ігор Кононенко, перший заступник голови парламентської фракції БПП і найближчий соратник президента Петра Порошенка отримав в минулому році майже 20 мільйонів гривень дивідендів від ПАТ «ЗНКІФ «ВІК», бенефіціарним власником якого він є. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на електронну декларацію про майно та доходи парламентарія за 2018 року.

У документі Кононенко зазначив, що його зарплата у Верховній Раді

склала близько 385 тисяч гривень.

Одночасно він отримав понад 310 тисяч гривень відсотків в «Укрсоцбанку».

Дружина депутата отримала близько 500 тисяч гривень банківських відсотків від «Альфа

банку», ще 25 тисяч гривень склала її зарплата у благодійному фонді чоловіка.

Зарплати і банківські відсотки дітей Кононенко в цілому

в минулому році склали майже 295 тисяч грн.

Раніше SKELET-info розповів, як Кононенко причетний до однієї з найбільших афер в енергетиці.

Також повідомлялося, що в Україну хоче повернутися який звинуватив Порошенка в корупції соратник

Кононенко, колишній депутат від БЮТ, бізнесмен у сфері енергетики Дмитро

Крючков.