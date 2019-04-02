Кононенко отримав близько 20 мільйонів гривень дивідендів від свого фонду

Ігор Кононенко
Ігор Кононенко, перший заступник голови парламентської фракції БПП і найближчий соратник президента Петра Порошенка отримав в минулому році майже 20 мільйонів гривень дивідендів від ПАТ «ЗНКІФ «ВІК», бенефіціарним власником якого він є. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на електронну декларацію про майно та доходи парламентарія за 2018 року.
У документі Кононенко зазначив, що його зарплата у Верховній Раді
склала близько 385 тисяч гривень.
Одночасно він отримав понад 310 тисяч гривень відсотків в «Укрсоцбанку».
Дружина депутата отримала близько 500 тисяч гривень банківських відсотків від «Альфа
банку», ще 25 тисяч гривень склала її зарплата у благодійному фонді чоловіка.
Зарплати і банківські відсотки дітей Кононенко в цілому
в минулому році склали майже 295 тисяч грн.
Раніше SKELET-info розповів, як Кононенко причетний до однієї з найбільших афер в енергетиці.
Також повідомлялося, що в Україну хоче повернутися який звинуватив Порошенка в корупції соратник
Кононенко, колишній депутат від БЮТ, бізнесмен у сфері енергетики Дмитро
Крючков.