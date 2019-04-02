Британія з-за Brexit втратила більше 100 млрд євро

Із-за майбутнього Brexit британська економіка з моменту проведення референдуму втратила приблизно 87 млрд фунтів стерлінгів, що в перерахунку становить близько 101,4 млрд євро.

“З документа випливає, що з червня 2016 року Сполучене Королівство щотижня втрачала майже 700 млн євро з-за рішення британців вийти з Євросоюзу”, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, Великобританія недорахувалася близько 2,5 відсотків свого ВВП за Brexit.

У Goldman Sachs відзначили, що в останні дні суттєво зросла вірогідність того, що Великобританія так і не покине ЄС – з 35 до 40 відсотків. У свою чергу, ймовірність неконтрольованого Brexit аналітики банку розцінюють у 15 відсотків.

1 квітня парламент Великобританії розглянув чотири альтернативних угоди щодо виходу королівства з Євросоюзу, але не підтримав жодної.

За підсумками саміту країн-членів ЄС в ніч на 22 березня Євросоюз погодився відкласти Brexit з 29 березня до 22 травня, але за умови, що британська Палата громад проголосує за відповідну угоду. Якщо голосування провалиться – Великобританія буде змушена вийти з ЄС 12 квітня.

У той же час в п’ятницю, 29 березня, депутати Палати громад парламенту Великобританії в третій раз відхилили проект угоди з ЄС про вихід, якого досягло британський уряд і Брюссель.

Глава уряду країни шукає шляхи для проведення у парламенті четвертого голосування щодо угоди стосовно виходу королівства з ЄС.