Перемога Зеленського – це розгром політичного класу, – ЗМІ

Перемога Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів в Україні, що написали в іноземних ЗМІ. Багато хто все ж не приховує подиву, яке знаходить відображення в численних заголовках: «Це не жарт».

PolitJournal підготували для вас огляд західних ЗМІ.

«Невдоволення народу керівництвом Порошенко глибоко вкоренилося в масах», – пише Politico. Times зазначає, що Зеленському вдалося «піднятися на хвилі гніву виборців».

Reuters причину перемоги Зе бачить у тому, що «виборці ситі по горло укоріненою корупцією в країні».

«Зеленський використовував невдоволення виборців млявою економікою, корупцією і невирішеною війною на сході країни», – Washington Post.

«Порошенко не зміг виправдати довіру дуже великої кількості людей. Занадто мало реформ, надто багато скандалів, ніякої реальної боротьби з корупцією, недостатньо змін в країні », – Bild.

Zeit назвала вибори в Україні сенсаційними і помітила, що отриманий Зеленським результат навіть краще від прогнозованого.

Втім, про перемогу Зеленського у фінальній сутичці говорять обережно.

«Комік на вершині, але в Україні все може статися», – пояснює Gazeta Wyborcza.

Видання не виключає спроб зібрати людей на наступний Майдан після другого туру 21 квітня і в цілому пророкує Україні довгий час невизначеності.

В цілому ж, на думку Politico, нинішні президентські вибори «в корені міняють українську політику».

New York Times перемогу Зеленського назвав «великим докором політичного класу».

Більшість медіа у своїх прогнозах на другий тур одностайні: Зеленському радять не розслаблятися, у наступні три тижні чекає серйозна сутичка з Порошенком і його адмінресурсом. Але найголовніше, коміку потрібно зважувати кожне слово і проявити себе.

«Щоб подолати Порошенко, йому, ймовірно, доведеться проявити більше сміливості, більше взаємодіючи з критичними журналістами або погодитися на безпосередні дебати», – вважає Politico.

У той же час в Guardian менше сумнівів у перемозі Зелінського.

«Комедійний актор, який не має політичного досвіду, може зробити крок вперед, щоб у підсумку стати наступним президентом країни», – пише британська газета.

Головна інтрига, на думку иноСМИ, полягає в тому, кого підтримає Тимошенко і стане вона в підсумку прем’єром (до речі, Independent вважає більш вражаючою не так перемогу Зеленського, як «драматичний програш» леді Ю з розривом з Порошенком всього в 4 %).