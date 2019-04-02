Соціологи очікують більш низьку явку у другому турі виборів

У другому турі виборів 2019, який повинен пройти 21 квітня 2019 року, очікується більш низька явка.

Про це повідомила директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

У другому турі прогнозує більш низьку явку, ніж у першому, зокрема, із-за того, що для багатьох українців неприйнятними кандидатами є і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський. Крім того, розрив майже у 15% між переможцем і другим місцем може розхолодити виборців Зеленського. А молодь, що проживає не за місцем реєстрації, також може полінуватися повторно йти змінювати місце голосування.

У той же час генеральний директор КМІС Володимир Паніотто зазначив, що явка на виборах у першому турі виявилася вищою, оскільки багато хто сумнівався в тому, що електорат Зеленського прийде на вибори.

«Коли ми моделювали ситуацію, то при низькій явці Зеленський міг взагалі не вийти у другий тур — якщо явка була б в межах 50%. А тому як його результат склав приблизно 30%, це говорить про те, що все ж молоді прийшло більше, ніж це було під час попередніх виборів», — констатував соціолог.