Мережа одеських секонд-хендів продає одяг, що ввозиться як гуманітарна допомога

Власників мережі секонд-хендів BritishMix підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємці купували б/у одяг у благодійних фондів, завозили її в Україну під виглядом гуманітарки.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК.

Зловмисники протягом 2017-2018 років використовували реквізити підприємств, які здійснювали ввезення товарів через Одеську митницю під виглядом гуманітарки, і таким чином ухилялися від сплати податків та інших обов’язкових платежів. Сума збитку склала понад 5 млн гривень.

Було встановлено, що до незаконної діяльності причетний підприємець, який за готівкові гроші купував б/у одяг, імпортовану з Великобританії під виглядом гуманітарної допомоги. Імпортом займався ряд благодійних фондів, зокрема: «Міцна Сім’я-Міцна Держава», «БФд «Добробут людям», «БФ «Відродження надії 2000», БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла» та інші.

Надалі придбану б/у одяг підприємець продавав на території Одеської області через мережу магазинів BritishMix, які були оформлені на фізичних осіб-підприємців. У своїй діяльності магазини не відображали отримані доходи в податковій звітності. Слідство встановило, що всі ФОП подають податкові звіти з однієї IP-адреси і з однієї електронної пошти.

У листопаді 2018 року в одному з магазинів BritishMix провели обшук. Правоохоронці вилучили «чорну бухгалтерію» та іншу фінансово-господарську документацію. На документи фірми за рішенням Приморського райсуду Одеси наклали арешт.

На сайті торговельної марки British Mix зазначено, що підприємство займається оптовою торгівлею одягом секонд-хенд. У розділі про діяльність компанії зазначено: «British Mix є одним з лідерів з продажу одягу секонд-хенд на Україні. Ми пропонуємо Вашій увазі тільки якісний одяг second hand оптом і дрібним оптом за прийнятними цінами. Секонд хенд одяг оптом з Англії. Прямі поставки на нашу оптову базу одягу в місті Одеса, Україна». На сайті також повідомляється, що ТМ «British Mix» є зареєстрованим товарним знаком англійської компанії Midlands Textile Limited.