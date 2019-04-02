«Вона має з цим змиритися і звикнути», — Порошенко про «трагедію» Тимошенко на президентських виборах 2019

Кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко прокоментував третє місце лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко на виборах президента України.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день я не повинен коментувати трагедію Юлії Володимирівни. Я думаю, що вона має з цим змиритися, звикнути… слухайте, вона є хорошим політичним лідером. У неї є фракція в парламенті, нехай працює», — сказав Порошенко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала вже 97.75% протоколів з результатами голосування на виборах президента 31 березня по Україні.

За станом на ранок 2 квітня оброблені 97,75% протоколів. Підраховані голоси 18 445 436 виборців. На першому місці Володимир Зеленський — 30,26%, на другому Петро Порошенко — 15,92% і на третьому-Юлія Тимошенко — 13,38%. Далі йдуть Юрій Бойко — 11,66% голосів, Анатолій Гриценко — 6,92%, Ігор Смешко — 6,03% та Олег Ляшко — 5,47%.

Разом з тим, 1,18% бюлетенів були визнані недійсними.