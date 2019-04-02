Зеленський зможе сформувати потужну команду — Данилюк

Якщо актор та лідер президентського рейтингу Володимир Зеленський здобуде перемогу, то буде формувати потужну команду.

Про це заявив радник кандидата в президенти і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Зеленський не говорить, що є експертом у всіх питаннях, але каже, що збере сильну команду, найбільш потужну команду, буде слухати і співпрацювати з цією командою», — пояснив він.

Він додав, що для того, щоб керувати цілою державою, як Україна, дійсно потрібна потужна команда.

Також Олександр Данилюк впевнений, що Володимир Зеленський зможе вести міжнародні переговори.

«І якщо говорити про питання мирного врегулювання на сході країни, то обов’язково потрібно опрацювати будь-які пропозиції в „Мінськом форматі“, тому що це є гарантією дуже широкого кола питань, зокрема, про санкції», — додав він.