Зґвалтування АТОшника в Бердянську: спливли нові факти про знущання в колонії

Навколо Бердянської колонії №77 знову розгорівся скандал. Правозахисники оприлюднили нові факти знущань, однак керівництво цієї установи не відсторонено від роботи на час перевірки.

Як стверджують активісти, тут систематично мучать і б’ють ув’язнених, вимагаючи, щоб родичі платили гроші. Деяким рідним нібито довелося навіть оплачувати весілля мучителя, купувати йому обручку і костюм, яким він залишився незадоволений. У самій колонії звинувачення заперечують. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Побили і зґвалтували?

Колишній боєць АТО Олександр Т., над яким, за словами правозахисників, познущалися в Бердянській колонії №77, зараз звільнився, однак його психічний стан залишається важким. Нагадаємо, що чоловіка нібито спочатку жорстоко били, а потім зґвалтували у виправній установі. Після цього у нього стався психічний зрив. Причому, за даними активістів, знущалися над Олександром, в тому числі і з-за того, що він воював і має орден «За мужність».

Навіть після того як інформація про насильство стала публічною, керівництво колонії не усунули.

«Керівництво колонії продовжує працювати, ніхто їх не усунув навіть на час розслідування, я вже не кажу про покарання», – розповів OBOZREVATEL координатор програми Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.

Укладені бояться говорити

За словами Андрія Діденка, в Бердянській колонії ув’язнені до смерті бояться розповідати про те, як над ними знущаються. Нібито тут існує система залякування.

«Знущатися починають з першого дня. Займаються цим так звані «козли», ув’язнені, які свого часу самі пройшли ці кола пекла. Тепер вони це роблять не без участі адміністрації колонії. З їх допомогою вони з’ясовують матеріальне становище рідних в’язнів. Потім їх починають жорстоко бити, вимагаючи, щоб родичі перераховували гроші на картки. Наприклад, мами розповідають, що їм довелося навіть оплачувати весілля одного «козла», купувати йому все: кільця, квіти, костюм. Він ще й залишився незадоволений костюмом», – зазначив Діденко.

У січні з цієї колонії в СІЗО для судових розглядів доставили 18-річного Дениса Кметя. Тоді він і розповів своїй мамі, що насправді відбувається в цій установі. Жінка звернулася до правозахисників.

«Біда в тому, що хлопця після суду повинні повернути в колонію, змінити це не можна. Щоб його перевезли в іншу колонію, керівництво повинно визнати порушення. А вони ніколи цього не зроблять. Там ув’язнені бояться слова сказати. Я пам’ятаю, ми з адвокатом перший раз туди приїхали, так в’язні мовчали. Ми вже взяли тих, хто сидів у карцері, стали з ними говорити. Марно. Один з них нам так і сказав, мовляв, тільки коли побачимо, що ви приїжджаєте сюди вп’яте, вшосте, що ви нас не забуваєте, тоді, може, щось і розповімо», – каже Діденко.

Інші мами ув’язнених теж стверджують, що буквально через тиждень після того, як їхні рідні потрапляють в цю колонію, вони їм дзвонять і здавленим голосом просять перерахувати на картку гроші. Номер картки вказують в СМС. Одна з жінок повідомила, що їй за місяць довелося відправити 25 тисяч грн. Потім вона не витримала і пішла за захистом.

Ведуть перевірки

Державне бюро розслідувань відкрило справу і веде розслідування відразу за кількома статтями КК України – «тортури», «перевищення повноважень», «перевищення влади», «вимагання групою осіб». Всього у справі проходить дев’ять потерпілих.

Також ведуть перевірку і в Генпрокуратурі. Вдалося знову відкрити справу за фактом побиття екс-бійця АТО Олександра Т., яке було закрито в грудні минулого року. Правда, у справі не зазначено, що він був зґвалтований, хоча заяву чоловік подавав.

Начальник колонії №77 Максим Чукін категорично спростовує інформацію про те, що колишній боєць Олександр Т. був зґвалтований, запевняє, що жодних заяв від нього не отримував. Також в колонії вважають, що таким чином хтось хоче розгойдати у них ситуацію.

А правозахисники впевнені, що нікого за порушення і знущання над ув’язненими так і не покарають. «Коли у колонії Одеси після вбивства було масове побиття ув’язнених, керівник пенітенціарної служби все заперечував, казав, що нічого подібного бути не може. Поки прокуратура не оприлюднила відео цього», – каже Діденко.