10 таємничих людських популяцій, в існування яких складно повірити



Невідома історія людства.

Відкриття вченими таємничих популяцій людей буквально кидають виклик сучасним уявленням про світ. Деякі з них канули в глибині тисячоліть, інші ж є загадковими з-за своєї ізольованості в сучасному світі. Чим більше люди дізнаються про історію планети, тим більш складною і непізнаною стає історія людства.

1. Популяція Y



Загадкові люди: популяція Y.

Північна і Південна Америка були останніми рубежами для людської експансії. Більшість вважають, що вони були заселені 15000 років тому під час однієї хвилі міграції через Берингову протоку. Тим не менш, останні дані свідчать про інше. Генетики нещодавно виявили ДНК, що близько нагадує сучасних австралійських аборигенів і корінних жителів Папуа-Нової Гвінеї в самому несподіваному місці: Амазонії. Експерти назвали цей новий невідомий раніше вид «популяція Y».

Ці колонізатори не прибули на човні. Вони прийшли під час окремої хвилі міграції через Берингову протоку. Їх унікальні генетичні сигнатури були схожі, але не ідентичні сучасним австронезийцам. Це передбачає, що популяція Y перемішалася з стародавньої азіатської лінією ще до прибуття в Америку. Також в 2003 році бразильські вчені були шоковані, виявивши полінезійське ДНК в кістках вимерлих представників племені ботокудо. Тому заселення Північної і Південної Америки було набагато цікавішим і різноманітнішим, ніж це уявлялося раніше.

2. Горяни Рамапо



Загадкові люди: горяни Рамапо.

В 50 кілометрах від Нью-Йорка, Нью-Джерсийских Аппалачах існує поселення таємничих людей, відомих як «горяни Рамапо». Деякі описують їх як полуциган, інші наполягають на тому, що це альбіноси, які походили від нащадків учасників циркових шоу. Ще в 2015 році люди стверджували, що серед цієї народності було багато нащадків колишніх індіанців-відступників, біглих рабів, наймитів і Вест-Індійських повій.

Серед Рамапо дуже багато голландських прізвищ, оскільки серед них була велика кількість афро-голландських біглих рабів і індіанців-делаварів, деякі з яких брали імена своїх господарів. Інші ж брали імена видатних жителів Нью-Йорка, щоб приховати своє походження.

3. Гуанчі



Загадкові люди: гуанчі.

Гуанчі — корінні жителі Канарських островів. Вони примітні тим, що у них світлі очі і світле волосся, незважаючи на те, що острів розташований в 100 км від узбережжя Марокко. Більшість гуанчей, як вважають вчені, походять від берберів, корінних жителів Марокко. Також багато вчених вважають, що вони являють собою найкращий приклад кроманьйонців, що збереглися протягом тисячоліть в ізоляції на острові.

4. Римляни Ликиана



Загадкові люди: римляни Ликиана.

Містечко Ликиан розташований на північному заході Китаю на краю пустелі Гобі. Щодо походження його жителів ходить безліч легенд, адже вони відомі своїми світлими волоссям, світлими очима і довгими носами. Багато хто стверджує, що місцеві жителі є нащадками Загубленого Легіону Риму .У 53 р. до н. е. римляни зіткнулися з розгромною поразкою від парфян.

Легенда свідчить, що солдати бігли на схід, а потім служили в якості найманців, які борються проти хань. Нещодавнє генетичне дослідження ликианцев показало, що у багатьох жителів до 60 відсотків європейських генів.

5. Ямна



Загадкові люди: ямна.

Ямна культура — загадкові люди з величезним впливом. Десь близько 5000 років тому ці кочівники поширили свої технології і гени від Приуралля до Дністра. Ямники вважалися одними з перших людей, хто приручив коней. Вони використовували кибитки на колесах і переробляли руду в бронзу. Норвегія зобов’язана половині свого генетичного складу саме цій групі.

Тим не менш, ямники також подорожували на схід, дійшовши до гір Алтаю. Саме завдяки цим людям європейці сьогодні здатні пити молоко, адже до початку бронзового століття у 90 відсотків європейців була непереносимість лактози.

6. Духаре



Загадкові люди: духаре.

Духаре — загадкова народність, з якою зіткнулися іспанці при вивченні узбережжя сучасної Джорджії. Вперше описані Де Орбе Ново в 1530 році, вони були вище, ніж іспанці, з рудуватим волоссям, світлими очима і бородами. Вони навіть одомашнили оленів для виготовлення сиру, що ніколи не практикували корінні американці.

Радикальна теорія припускає, що вони походять від доколумбових ірландських переселенців. При подальшому дослідженні з’ясувався черговий вражаючий факт — на відміну від сусідніх індіанських мов, мова духаре був майже повністю незрозумілий, до тих пір, поки його не порівняли з ірландським.

7. Загарбники крижаного століття



Загадкові люди: загарбники крижаного століття.

Більшість вчених вважало, що Європа була заселена в три хвилі: мисливцями-збирачами, фермерами з країн Близького Сходу і скотарями із степів. Недавні генетичні тести показали, що була четверта хвиля. Близько 14500 р. до н. е., вторгающаяся популяція мисливців-збирачів витіснила стару популяцію. Це відбулося в кінці останнього льодовикового періоду. Мамонти і шаблезубі тигри в цей період потепління вимерли. А люди, які прийшли на зміну старій культурі, прийшли з більш теплих півдня Іспанії та Балкан.

8. Хазарейці



Загадкові люди: хазарейці.

Третє за величиною етнічна меншина Афганістану, хазарейці були об’єктом переслідування протягом багатьох століть. Вони є шиїтами, на відміну від всіх своїх сусідів, які є сунітами. Багато хто стверджує, що їх східноазійські риси були успадковані від монгольської Орди. У 19 столітті половина хазарейці була або вбита, або змушена покинути країну.

Загроза нікуди не поділася і сьогодні з-за талібів, які вважають їх неправильними іноземцями. Аналіз показав, що у хазарейці тюрко-монгольська генетика. Це надає правдоподібність теорії, що вони походять від Чингісхана.

9. Тода



Загадкові люди: тода.

Гори Нілгірі в південній частині Індії є домом для таємничих людей Тода. Вони відрізняються від місцевого населення більш світлою шкірою і кучерявим волоссям, а їхні обличчя нагадують особи давньогрецьких статуй. Вони носять тканини, обгорнуті навколо тіла, як шотландські горяни. Хоча їхня мова належить до дравідійської сім’ї, молитви тода залишаються нерозшифрованими і донині.

Вони також традиційно практикують полиандрию, в якому жінка виходить заміж за всіх чоловіків родини. Англійці, вперше потрапивши в Індію, були зачаровані таємничими тода. Були висунуті навіть радикальні теорії походження, що тода є втраченим коліном Ізраїлю або нащадками греків-кіпріотів.

10. Гейдельберзька людина



Зуб гомініда.

2 відсотками свого геному неафріканци зобов’язані неандертальцям. Деякі групи населення Океанії, такі як австралійські аборигени і аборигенів Папуа-Нової Гвінеї, отримали 4 відсотки від їх генетичної інформації від загадкового Денисовської людини. Ці гомініди також схрещувалися з предками східних азіатів.

Однак, і геном Денисовської людини відображає генетичний вплив невідомого виду людини. Деякі антропологи підозрюють, що цей невідомий раніше предок — гейдельберзька людина – гомінід, який вийшов з Африки 500 000 років тому і привів до появи неандертальців в Європі.