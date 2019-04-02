Підсумок другого туру буде залежати від дій команди Порошенка. Досі вони були щонайменше дивні – журналіст

Ніяких несподіванок 31 березня не відбулося. Єдина – відрив від Зеленського Порошенко: він більше, ніж прогнозували напередодні виборів президента. Але ці розбіжності не можна назвати грандіозним сюрпризом. Що далі?

Подолати розрив чинному президенту буде складно. Заява політтехнолога штабу Порошенка Олега Медведєва про те, що у нинішнього глави Банковій електоральний резерв перед другим туром виборів більше, ніж у його суперника, оскільки ті виборці, які хотіли проголосувати «по приколу», вичерпалися, і тепер боротьба буде за тих, хто голосував «не по приколу», навряд чи відповідає дійсності. Якщо у Порошенка будуть продовжувати думати про подію/відбувається в тих же термінах, то через три тижні Петро Олексійович піде на спокій.

Щоб цього не сталося, він повинен за короткий проміжок часу продемонструвати суспільству нові смисли. Де акцент буде зміщено з зовнішньополітичної порядку на внутрішню. Це виходить за рамки фрази: я буду боротися з бідністю в Україні. Таким формулюванням не вірять навіть бабусі, плюхающие насіння на лавці. На електорат, готовий проголосувати у другому турі за Зе, це не справить ніякого враження.

Потрібні серйозні заяви про те, як буде змінена сформована система влади. Саме проти неї проголосували українці в першому турі. Порошенко – не її творець, але людина, який її отримав у спадок і удосконалив, «ув’язнив» під себе — є її уособленням. І в бажанні «повалити» таку фігуру немає нічого «прикольного».

Можна, звичайно, називати всіх, хто проголосував за Зе, ідіотами. Можна провести паралелі з Трампом, Brexit або «Рухом п’яти зірок» в Італії, пояснюючи все безглуздим загальносвітовим трендом, але це з практичної точки зору нічого не додасть Петру Олексійовичу у другому турі. Потрібна, повторюю, внутрішня порядок, оскільки гасла про європейський вектор або перспективи вступу в НАТО для багатьох більше нагадують обіцянка раю після смерті.

До того ж відсилають до анекдоту брежнєвської пори: при переході від соціалізму до комунізму ніхто нікого годувати не обіцяв. Чому так? Тому що переважна кількість українців не можуть дозволити собі ніяких зарубіжних «гастролей». А переконувати доведеться саме їх. Оскільки «єврооптимісти» з біометричними паспортами, як електоральний резерв, висловлюючись у термінах політтехнолога Медведєва, вичерпалися.

Які козирі є на руках Порошенка? Йому необхідно продемонструвати, що він розуміє сподівання народу. Причому не заявою: я почув виборців Зеленського. Запит суспільства полягає в тому, щоб поставити владу під контроль. І щоб влада несла відповідальність за свої дії. Щодо фігури президента найдієвіша форма контролю – можливість імпічменту.

Якщо Порошенко про це заявить, то покаже, що він здатний бути вище своїх особистих інтересів. Можна скільки завгодно знущатися над популізмом (а заодно над самовпевненістю) Тимошенко, яка пообіцяла перед виборами піти з посади глави держави, якщо протягом короткого терміну їй не вдасться виконати свої обіцянки, але їй не можна відмовити в політичній чуйності: народ хоче, щоб політик не тримає слово, був вигнаний з Олімпу влади. Імпічмент – не єдине, про що повинен заявити Порошенко, щоб залишитися при владі. Йому доведеться зробити щось у дусі Леоніда Кучми, який вирушає на свій другий термін.

Необхідно показати, що Порошенко-2 буде серйозно відрізнятися від Порошенка-1.

В якомусь сенсі він повинен покаятись за своїх друзів, яких не посадив (лавка тут, на жаль, не так вже й коротке), і за ті призначення непрофесіоналів, які він зробив, і які дорого обійшлися/обходяться країні. Луценко і Гелетей – лише два прізвища зі списку «вдалих» призначень. Після них якось навіть ніяково інкримінувати Зеленському недосвідченість, відсутність знань, освіти і т. п. Раз Луценка, з благословення президента, можна бути генпрокурором, а Гелетею – міністром оборони, тоді які претензії можуть бути до коміку? Якщо «покаяння» не відбудеться, електоральне болото» виплеснеться в бік Зе. Тому що буде зрозуміло: Порошенко має намір грати за тим самим правилам, які, власне, і викликають в українців блювотний рефлекс при одному тільки слові «влада».

Чи розуміють у Порошенка, що він втрачає грунт під ногами саме тоді, коли починає все зводити до простих формул протистояння: я – «маріонетка Коломойського»? Очевидно, немає. А треба б. Тому що ти борешся не з маріонеткою екс-власника «Привату», а з тим негативом, яким ти обріс, як днище колись рухомого корабля черепашками. Очорнення Зеленського мало чим зможе допомогти Порошенко. Коли напередодні першого туру у мережі з’явилися ролики, де Охлобистін з Пореченковим п’ють за Зеленського, який «буде їм повинен» – одному посаду міністра оборони, а другого – патріарха, то коментарі тих, хто не належить до числа палких прихильників Петра Олексійовича були вельми красномовні.

По-перше, замовника цього «креативу» стали шукати в Києві (особливо після розмови пранкери з Охлобистіним). По-друге, зробили висновок, який потім підтвердився: «молодих російськомовних патріотів України» цей пасквіль не відверне від Зе. Мантра про «Зеленського – маріонетку Коломойського» – не чарівна флейта гамельнского щуролова. Ніхто за нею в бік Порошенко гуськом не йде. До того ж навіть тим, хто не без задоволення її «споживав», необхідно хоч якийсь розвиток сюжету. Приміром, частування їх якою-небудь новинкою в дусі аудіозаписи пріснопам’ятного розмови Коломойського з Ткаченко, гендиректором «1+1». З чого було ясно, що Зе перебуває у повній васальній залежності від олігарха. Але навіть цієї сумнівної «вишеньки на торті» немає.

Для чинного президента результат першого туру виборів непоганий, але він не повною мірою відбиває реалії того, що відбувається. За Порошенка проголосував не кожен шостий українець, а все-таки менше. Оскільки ті, хто не з’явився на вибори, або ті, хто зіпсував бюлетені, – це всі його супротивники. Якщо явка в другому турі буде більше, ніж у першому, це скоріше зіграє на користь Зе, ніж ПАП. А така ймовірність досить висока.

Ахіллесові п’яти Зеленського? Вони є. Але вони зовсім не в тому, що він може програти дебати, за які так ратують в команді Порошенко. При чудовій пам’яті Зе для нього не складе труднощів вивчити півтора десятка тез, з якими він на них з’явиться. Справа в іншому. Він повинен буде назвати персон, яких планує в разі перемоги призначити на ключові посади: глав ГПУ, СБУ, вище керівництво Збройних Сил і т. д. Швидко підібрати гідних людей йому буде непросто. Але якщо він провалить це, або буде недостатньо переконливий, він може недорахуватися своїх потенційних виборців. Просто тому, що суспільству набридло, коли правителі (або ті, хто претендує на роль) грають з ним втемну. Якщо Зе видає себе за іншого, нового хлопця, не запачканного політикою колишнього українського розливу, це як доказ вимагає не слів, а дій.

Підсумок другого туру голосування багато в чому залежить від дій команди Порошенка. Якщо там усвідомлюють, що Зеленський з’явився не від злої волі Коломойського, а виріс із самого Петра Олексійовича, як з горезвісної гоголівської шинелі, тоді, можливо, у нинішнього господаря Банкової ще є шанс вдруге увійти в одну річку. Ні – тоді після 21 квітня Україна прокинеться в новій політичній реальності. Це можна назвати курйозом демократії. Але ключове слово тут – демократія, а не курйоз.