Найближчим часом стане зрозуміло, що саме путінської Росії здав Лукашенко

Одна з особливостей мафіозного держави: воно не може існувати відокремлено, йому необхідно вибудовувати ланцюжок подібних режимів, які обслуговують економічні і політичні інтереси стоїть у влади злочинного синдикату.

Мафія – інтернаціональна, її бізнес-інтереси простягаються за межі власної держави. У цьому, до речі, відмінність від клептократії: клептократи замкнуті усередині власної країни і задовольняються пограбуванням її наявних ресурсів.

Путінська Росія чітко визначила свою роль на міжнародній арені: підтримка і захист диктаторських режимів. І в першу чергу тих, які зав’язані на бізнес-інтереси російських мафіозних кланів. Сирія, Венесуела – з цього списку.

Особливе місце займає Білорусь. Кремль сприймає сусідні країни в якості дочірніх структур своєї ОЗУ і веде себе відповідним чином – кого грабує, когось підпорядковує, карає чи заохочує.

Сьогодні, 2 квітня, – чергова річниця підписання договору про створення Союзу Білорусі та Росії. З тих пір первісна ідея трансформувалася, потім була практично похована, і ось тепер знову витягнута і приміряється на предмет придатності для забезпечення збереження влади для мафіозного угрупування імені Путіна. З минулого року Росія наполягає на поглибленні співпраці в рамках Союзної держави. Олександр Лукашенко, у свою чергу, все частіше починає оперувати поняттями суверенітету та національної ідентичності.

У Кремля є головний важіль впливу на Лукашенка – фінансовий. Буквально напередодні так званого дня єднання народів російський міністр фінансів Антон Силуанов оголосив, що Росія, згідно з рішенням президента, надасть Білорусі кредит на $600 млн. Гроші підуть на рефінансування боргу Білорусі. Мінськ давно просив про ці кошти, але Москва вела свою гру з Лукашенка, вимагаючи підпорядкування своїм правилам.

Але тепер вирішено: Мінськ гроші отримає. Що це? Подарунок на 2-ге квітня? Як би не так. По-перше, незважаючи на суперечки, Кремль сприймає цей транш як підтримку дочірньої мафіозної структури. Підтримати своїх і свого, точніше, сплатити лояльність. По-друге, напевно найближчим часом стане зрозуміло, що саме здав Лукашенко за цей кредит.

Адже безкоштовний сир – тільки в мишоловці.