36-річна бородата американка знайшла своє кохання в Facebook

36-річна Літтл Бер Шварц зустріла свою любов в Facebook.

Мешканка міста Такома (американський штат Вашингтон) побоювалася, що назавжди залишиться самотньою. У Літтл Бер Шварц у віці 14 років виявили синдром полікістозних яєчників. З-за цього захворювання у американки росте борода у зв’язку з надлишком чоловічих гормонів.

Дівчина довгий час таємно голився і зловживала макіяжем, намагаючись замаскувати свій дефект. В 2013 році у неї з’явився бойфренд і вона стала впевненішою в собі. Шварц перестала ховати свою особливість від оточуючих. І в 2014 році навіть взяла участь у конкурсі краси серед бородатих леді, здобувши перемогу. Однак стосунки з бойфрендом незабаром засмутилися. Літтл Бер залишилася одна. І вже думала, що більше ніколи не знайде відповідного людини.

Однак, як пише видання Metro, 36-річна Шварц все ж зустріла свою любов в Facebook. З нею зв’язався 45-річний Тобіас Брэдик, запросив її на побачення – незважаючи на те, що був на той момент одружений. Пара зустрічалася близько року, після чого вирішила одружитися. Проблема була в тому, що Літтл Бер є християнкою, а Тобіас проголосив себе сатанистом. У результаті закохані влаштували “змішану” церемонію. “Насправді у нас однакові етичні принципи – просто ми висловлюємо їх різними способами”, – каже наречена. На весіллі були присутні 40 гостей.

“Він любить мене такою, яка я є. Вперше я відчуваю себе з чоловіком настільки комфортно”, – сказала наречена. При цьому обоє вірять в полиаморию – погляд на любов, що допускає можливість існування любовних стосунків у одного чоловіка з кількома людьми одночасно, зі згоди і схвалення всіх учасників цих відносин. Так що Літтл Бер і Тобіас готові розширити свою сім’ю, але кажуть, що в будь-якому випадку збережуть ніжну прихильність один до одного.



