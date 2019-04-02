Станіслав Речинський: Що мене дивує у звичайних, не платних прихильників Порошенко

Це те, що вони не бачать основний його небезпеки. А ця небезпека у тому, що він не Президент. Він – цар. І намагається царювати так, як царював ще в «Рошене».

Подивіться на його щоденне, вже буденне порушення Конституції. Починаючи з ідіотських пафосних відкриттів об’єктів, які повинні відкривати представники Кабміну, і закінчуючи скупкою суддів, членів ЦВК і так далі, і так далі.

Він узурпує владу скрізь, де йому не заважають це зробити.

Якщо він піде на другий термін – він узурпує ще більше, поки не станеться кривавий Майдан. І він постарається забезпечити собі і третій термін, і більшість у парламенті, і абсолютну владу. Це – не Президент, це цар. Так він мислить себе і до цього йде.

Зеленський царем не стане. Хоча б тому, що йому цього ніхто не дасть зробити. Точно так само як змінити зовнішньополітичний вектор України.

Зеленський – це перехідний етап до чисто парламентської республіки. Тому що саме існування цієї посади у нас себе не виправдало. Це якесь п’яте колесо у возі, яке заважає законним гілкам влади.

Задумайтеся про те, що у нас досі існує Адміністрація Президента – абсолютно незаконне формування, наділити себе реальною та небезпечної владою. І перестаньте залякувати себе цією уявною небезпекою Зеленського. Нинішній зростаючий «цар» – куди небезпечніше.