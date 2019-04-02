Олександр Кочетков: Час проміжних підсумків

1. Вибори пройшли без ексцесів — терактів, зриву голосування і подібного. Це успіх громадянського суспільства і правоохоронців. Добре б так і на другий тур.

2. За наявними в наявність даними ЦВК у другий тур проходять ВАЗ і ТАТ. Підстав, що підрахунок бюлетенів або паралельні підрахунки, змінять цю картину, немає.

3. На результат Тато вплинув адмінресурс, м’який, у вигляді матеріальної допомоги, підкуп виборців, «сітки» і безпрецедентна кампанія щодо всіх його суперників. Але головної своєї мети він, судячи з усього, не досяг (про це нижче, у п. 7).

4. На результат ЮВТ вплинуло те, що фінал її кампанії, на відміну від старту (до якого я мав відношення), пройшов по похмурим партійними шаблонами, коли ЮВТ на мітингах агітувала вже і так вірних своїх прихильників. Та ще й в оточенні партійних лідерів, багато з яких стали місцевими громадським алергенами.

5. Мене відверто дратує 10% Юрія Бойка, який під час війни демонстративно веде переговори з керівництвом недоімперіі.

6. Мене ще більше напружують заклики топ-порохолюбов «розгорнути війну проти прихильників ВАЗа». Ці персонажі остаточно втратили орієнтацію в житті і людську подобу. І за свої дії вони повинні відповісти. Не тільки економічно — статтю за заклики до насильства і цивільних заворушень ще ніхто не відміняв.

7. Те, що підрахунок ЦВК йде бадьоро, без явних пауз, свідчить про те, що американці таки заблокували транзитний сервер штабу Тато, що серйозно ускладнює фальсифікацію результатів на рівні ЦВК. І розрив між ВАЗом і ПАПом повинен залишитися на рівні 10%. А ТАТО істерично наполягає на 2-3%.

Тут необхідне пояснення



Справа в тому, що розрив у 10% для України є непереборним у другому турі. (Зрозуміло, за відсутності надзвичайних подій!). Психологічно непереборним. Тому що функціонери, особливо на місцях, при такому відриві не хочуть займатися агітацією, фальсифікацією і іншим, а починають домовлятися з тим, кого вони вважають майбутнім Президентом і підігравати йому (згадайте вибори 2010 року).

8. Відповідно, ТАТ і його оточення спробують піти на надзвичайні заходи. Зокрема, крім абсолютно розгнузданої брехливої пропаганди, є загрози ескалації на фронті, терактів, резонансних вбивств. Стримуючим фактором є жорстка позиція Заходу, який вимагає прозорості та демократичності виборів як попередня умова для будь-яких розмов з ПАПом про його подальшу долю.

9. Від ВАЗа і його команди зараз знадобиться не тільки креативость, чого в них у надлишку, але і жорсткість, прагматизм і готовність відповідати ударом на удар. Успіх ВАЗа в тому, що він повинен зробити з надутого Тато натуральне посміховисько, в тому числі, і на можливих дебатах.

10. Догляд Тато і його оточення з влади є загальнонаціональним завданням. Для її вирішення необхідно те саме єдність і скоординованість, яке було проявлено в 2004 році. Але попередніх умов дійсно повинно бути по мінімуму, інакше повторяться «любі друзі», але ще в гіршому варіанті.