НАБУ збудилася з фармацевтичної мафії СБУ

Журналісти, які розслідували схеми кришування мережі обмінних пунктів вищим керівництвом силових структур України, виявили ще одну схему, до якої може бути причетне керівництво СБУ. Мова йде про контрабандні поставки фармпрепаратів сумнівного походження на територію окупованої РФ Придністровської Молдавської республіки.

Як стало відомо з відкритих джерел, ініціатором сумнівних схем є громадянин Індії Джаин Прадіп Кумар і компанія «Дені і Хемі» з ОАЕ, за посередництва ТОВ «Таблетка А» з України.

В Україні Кумар працює з середини 90-х років і добре відомий у профільних колах завдяки так званому «патентному троллингу».

Нагадаємо, «патентний троллінг» полягає в реєстрації на себе дилерських прав або комерційних найменувань, які не мають достатньої правової охорони на національному рівні. Це дає можливість ерзац-правовласникам в Україні вибивати з інших імпортерів штрафи або застосовувати прямі заборони. Як правило це зачіпає цілком легітимних дилерів, які безперешкодно працюють на ринках інших країн.

Як не дивно, але українське законодавство досі визнає принцип«вичерпання авторських прав», який служить інструментом лобізму великих корпорацій проти дрібних конкурентів. Цим і користуються так звані«патентні тролі».

Крім того, Кумар поставляє в Україну індійські ліки, зокрема прекурсори — препарати, які можуть бути використані для виробництва метамфетаміна і квазинаркотичних речовин.

Крім «Дені і Хемі», у схемі брали участь компанії «Прогресфарм» і «Конарк Інтелмед», бенефіціарами яких Анураг Кумар, Аджай Кумар і Маніш Кумар.

У 2015 році вся сім’я Кумара засвітилися на контрабанди в Україну ліків від ВІЛ. Також вони були фігурантами відкритого Головним слідчим управлінням МВС України досудового розслідування на предмет закупівлі Міністерством охорони здоров’я ліків від ВІЛ за ціною, яка в п’ять разів перевищувала ринкову.

До відповідальності ніхто не був притягнутий, а сама справа, кілька разів змінивши«прописку» в слідчих органах, просто загубилася в процесуальній тяганині. Тоді громадські активісти, які проводили моніторинг тендерних закупівель ліків від СНІД, що не знайшли пояснення, чому так легко вдалося розвалити справу з залізної доказовою базою.

Відповідь знайшлася у процесі аналізу поставок індійських фармпрепаратів українськими дилерами в Придністров’ї. Виявилося, що в логістичному ланцюжку не останню роль відіграє ГСУ СБУ, заступником начальника якого є Олександр Кравченко.

А саме, безпосереднім учасником схем індійських дилерів є ТОВ «Таблетка А», якої на 90% володіє Юлія Кравченко — дружина високопоставленого СБУ-шника. З такими партнерами Кумарам навряд чи варто боятися судових санкцій за махінації з тендерними поставками, тим більше митних чи прикордонних обмежень.

Нагадаємо, законодавство Молдови передбачає імпорт на територію країни тільки від зареєстрованих урядом фармпрепаратів, тоді як на території ПМР це умова ігнорується.

Також виявилося, що Юлія Кравченко зовсім нещодавно заснувала групу компанії так званого «антикризового менеджменту». Разом з адвокатом Юрієм Кучаком вона входить в керівництво київського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація антикризового менеджменту».

Юрій Кучак — засновник адвокатського об’єднання «Кучак і Партнери» — традиційно спеціалізується на арбітражному керуванні збанкрутілими активами. Він також є резидентом в Білій Церкві, багато років вважається неформальним «офшором» України.

Бенефіціарами останнього є відомі щодо скандалу з виведенням коштів з ліквідованого НБУ «Кредитпромбанку» американські спекулянти Алекс Мардер і Юрій Каплун, а також громадянин України Вадим Гордієвський.

Судячи з усього, сімейний бізнес виглядає хрестоматійно: СБУ-шник Кравченко створює кризові ситуації для бізнесу адмінресурсом силових структур — маски-шоу, інкримінування фінансування тероризму і т. д. Ці кризові ситуації береться «вирішувати» афілійована адвокатська фірма за участю громадських активістів ВГО «Асоціація антикризового менеджменту».

Зрештою, оплата «антикризових» послуг здійснюється на рахунку закритих інвестиційних фондів, зокрема на власну компанію дружини полковника Кравченка. Принаймні, відмиті там гроші не пахнуть контрабандними фармпрепаратами.

realist.online