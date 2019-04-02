Дмитро Ступка заснував власний бізнес

Дмитро Ступка зізнався, що творчість не приносить грошей, тому він став шукати додаткову можливість заробітку.

«Я нічого не міняю, просто розвиваюся далі. Не можна займатися тільки творчістю, тому що тільки воно не приносить гроші, а треба виховувати дитину, будувати сім’ю, і на ці гроші неможливо вижити, тому я в різних сферах шукаю себе, і мені це подобається», – каже Дмитро Ступка в інтерв’ю журналістам.

Компанія Дмитра, яку він організував разом зі своїм кумом, займається дорогими ремонтами і обробкою житла розумними гаджетами.

Повернутися до списку новостейИсточник: segodnya.ua