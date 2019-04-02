Турист спробував обікрасти музей Освенціма

37-річний мандрівник із США спробував викрасти з музею Освенцима історичний артефакт у вигляді залізничного милиці, закріплювального рейок до шпале. Зловмисника затримали доглядачі музею і передали в руки поліції.

Порушник вину не заперечував, тому його тимчасово відпустили. За місцевими законами, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Як відзначають співробітники музею, крадіжки в Освенцімі не рідкість. Наприклад, в 2009 році неонацист зі Швеції вкрав і розпиляв табличку з текстом «Праця звільняє». За це він отримав 2,5 роки в’язниці.

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Столиця – Варшава

Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)

Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

Валюта – польський злотий

Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною

Колишній концентраційний табір Аушвіц-Біркенау (або Освенцим), знаходиться на території Польщі. У 1947 році його було переобладнано в музей, а 1979 його включили в список Всесвітньої спадщини Юнеско. Щороку музей відвідує близько мільйона туристів зі всього світу.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», до Єгипту повернули вкрадений артефакт, новий на лондонському аукціоні.

За матеріалами Tjournal

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