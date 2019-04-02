Озвучений несподіваний підсумок виборів президента України

Українці втомилися від війни і проголосують за того з кандидатів, хто зможе гарантувати рух у напрямку до світу.

Про це «Апострофу» розповів політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МПЦД) Ігор Петренко.

«Якщо подивитися соціологію, то у нас вже більше 50% населення готові надати автономію окупованим територіям (ДНР і ЛНР) з тим, щоб припинити озброєний конфлікт. Це вже показник, що не тільки ті, які проголосували за Бойка, готові йти на певні домовленості, але і частина людей, які підтримували інших кандидатів. Є певний запит в суспільстві, з чим очевидно потрібно рахуватися», — підкреслив експерт.

За його словами, українці втомилися від війни і від «підвішеного» стану: нестабільності, невизначеності майбутнього.