Запобіжного заходу щодо Рогози і Жукова не обиралися у зв’язку з відсутністю ризиків, — ГПУ

Генеральна прокуратура не має наміру ініціювати обрання запобіжних заходів для керівників ТОВ «Оптимумспецдеталь» Андрія Рогози і Віталія Жукова, підозрюваних у поставках з Росії контрабандних запчастин для заводів «Укроборонпрому» за завищеними цінами.

«Оскільки підозрюваним Р. і Ж. у встановленому законом порядку збитки, завдані державному бюджету, погашений в повному обсязі до кінця досудового розслідування…запобіжного заходу у їх відношенні не обиралися у зв’язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством», — сказано в ньому.

Таким чином, прокуратура вважає, що не існує ризиків втечі, тиску на свідків, знищення доказів з боку керівників «Оптимумспецдеталь».

Наголошується, що Головною військовою прокуратурою здійснюється розслідування проти Рогози і Жукова за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, здійснена групою осіб), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, групою осіб), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) і ч. 1 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу.

На даний момент керівникам ТОВ «Оптимумспецдеталь» вручено підозру щодо ч. 3 ст. 212, а саме ухилення від сплати податків на суму 26,6 млн гривень.

Зазначено, що правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення співучасників злочину.