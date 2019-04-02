Керівництво КУ “Київський молодіжний центр” підозрюють в розпилі 3 млн бюджетних гривень

Поліція і прокуратура Подільського району розслідують діяльність комунального закладу (КУ) “Київський молодіжний центр” Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Правоохоронці з’ясували, що протягом 2018 року дана установа перерахувало близько 3 млн гривень за виконання певних послуг компаніям, які мають ознаки фіктивності. За відомостями правоохоронців, в результаті ніякі послуги “Київському молодіжному центру” не були надані, а гроші просто були поділені між учасниками схеми.

Як зазначено в матеріалах справи, 8 січня 2019 року слідчим відділом Подільського управління поліції Києва в ЄРДР за №420019101070000001 були внесені відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками порушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2018 року директор “Київського молодіжного центру” та її заступник, спільно з керівниками фірм, які мають ознаки фіктивності, за попередньою змовою уклали договори на надання послуг на загальну суму близько 3 млн гривень. Мова йде про таких фірмах: ТОВ “Максфид Продактс” (*), ТОВ “Дельта Трейд Компані” (**) і ТОВ “Лайтмент-Групс” (***).

Як з’ясували правоохоронці, зазначені в договорах послуги фактично не надавалися, а бюджетні кошти переводилися в готівку зазначеними суб’єктами господарювання та разом з документами надавалися директору КУ “Київський молодіжний центр” і/або її заступник. Після цього гроші, мовляв, “ділили”.

Правоохоронці проаналізували діяльність зазначених підрядників і встановили ознаки, що підтверджують їх фіктивність господарської діяльності. Зокрема, всі три компанії зареєстровані за однією адресою та перебувають на податковому обліку в Шевченківському районі Києва, їх податкова звітність подається з одного IP-адреси, а банківські рахунки відкриті в одних банківських установах. На всіх трьох фірмах взагалі відсутні наймані працівники.

Відзначимо, за інформацією бази даних тендерів Clarity Project, протягом 2018 року “Київський молодіжний центр” перерахував трьох вищевказаних компаній в загальній складності понад 5 млн гривень.

Відзначимо, що всі три фірми-фігуранта зареєстровані за різними адресами, незважаючи на те, що в матеріалах кримінальної справи зазначено, що компанії мають загальну локацію. У той же час, всі вони дійсно перебувають на податковому обліку в Шевченківському районі міста.

* ТОВ “Максфікт Продактс” (код ЄДРПОУ: 38940067)

** ТОВ “Дельта Трейд Компані” (код ЄДРПОУ: 39455782)

*** ТОВ “Лайтмент-Групс” (код ЄДРПОУ: 41676810)