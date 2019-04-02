Названі найкрасивіші постарілі знаменитості

Шведська велнес-марка Foreo провела онлайн-опитування і склала рейтинг найкрасивіших пристарілих знаменитостей. Про це повідомляє Mirror.

Серед жінок першою стала 73-річна британська актриса, лауреат премії «Оскар» Хелен Міррен.

На другому місці опинилася королева Великобританії Єлизавета II (92 роки), яка вважала за краще не користуватися омолоджуючими процедурами. На третьому — американська співачка Мадонна (60 років), яка, навпаки, регулярно вдається до допомоги пластичних хірургів.

Четвертою стала американська кантрі-співачка і кіноактриса Доллі Партон, якому в січні виповнилося 73 роки, а п’ятої — 72-річна співачка Шер. У десятку також потрапили Джуді Денч (84 роки), Тіна Тернер (79 років), Кім Бейсінгер (65 років), Шерон Стоун (61 рік) і Сьюзан Сарандон (72 роки).

Найкрасивішим старим чоловіком назвали 69-річного володаря «Золотого глобуса» американського актора Річарда Гіра.

Разом з ним в п’ятірці лідерів опинилися актори Ліам Нісон (66 років),Пірс Броснан (65 років), Арнольд Шварценеггер (71 рік) і Харрісон Форд(76 років).

За ними пішли Кевін Бейкон (60 років), Пол Маккартні (76 років), Роберт Де Ніро (75 років), Гері Олдмен (61 рік) иМик Джаггер (75 років).