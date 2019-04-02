Коломойського треба тимчасово поставити главою АП для зачищення нинішньої бригади — думка

Через пару днів ключові політ/групи остаточно зроблять вибір і остаточно відмовляться від будь-якої підтримки одіозною і явно токсичної команди Петра Олексійовича. Хто буде активно протидіяти їй, щоб не повторилася «краматорська історія» на інших територіях. Хто то просто постоїть осторонь, спостерігаючи за катастрофою президентського Титаніка.

Що робити далі?) Нижче — не поради, не стратегія, не варіанти. Просто набір нескладних кроків, які дозволять точно дограти чемпіонську гру)…

Не сумніваюся, що через пару днів ключові політ/групи остаточно зроблять вибір і остаточно відмовляться від будь-якої підтримки одіозною і явно токсичної команди Петра Олексійовича. Хто буде активно протидіяти їй, щоб не повторилася «краматорська історія» на інших територіях. Хто то просто постоїть осторонь, спостерігаючи за катастрофою президентського Титаніка.

Чому? Тому що — тільки дві області на всю країну, а в його 15,9% відразу 6-7% — адмін/ресурс і підкуп. Це не тільки повз другого туру (насправді). Це взагалі мінусова легітимність)…

Не сумніваюся також у тому, що ЮВ здатна змінюватися по ходу гри і тому… домовитися. А також допоможе організаційно у другому турі…

Проблема зараз — це навіть не ПА. Там все передбачувано — буде тільки більше крику, ненависті і зневаги, що подъест у нього ще більше відсотків). Проблема, щоб у Ігоря Валерійовича К. таки не зірвало дах і він не почав банкувати прямо зараз. Погрожуючи публічно і роздаючи посади)…

Так ось. У підтримці ПА немає романтики, естетики, щирості. Просто злість і хамство з підворіття. І крик такий «стріляти/вішати»). Більше того, виявилося, що сам ПА і близько не відчуває власну країну (оскаженілі члени pr-команди не в рахунок), а тому в зоні ООС за нього проголосувало… менше, ніж за Зеленського (феномен — 12295 ПА проти 12599 ВА). Давайте і далі розповідати про крутого «головнокомандувача»)…

Кроки?

… Тільки позитив. Багато позитиву. Повна відмова обговорювати порядок ПА…

… Обов’язковий публічний ігнор ПА і його людей. Їх треба відправити в умовний «анклав презирства», нехай і далі виділяють злість. Але тільки для своїх. Працювати з ними безглуздо. Це вже класична секта. Аргументи вони не чують. Постійно знаходяться в алогічному і шизофренічному світі)…

… Реальне об’єднання всіх опонентів. Без традиційних провінційних попередніх понтів і без всього цього «я — гетьман!»)…

… Презентація нових правил, що не буде більше одного Папи і що потрібно менше обжирать бюджет. Це насправді просто)…

… Підготовка юридичних претензій найбільш одіозним адептам ПА. За конкретними статтями — заклики до вбивств, етнічний розкол і тд. Це важливо і тільки це відразу заспокоїть країну. Презентувати можна вже зараз)…

… Зробити підбірку найбільш цинічних порушень виборчого закону в першому турі і образливих заяв кандидата П. Купити (дорого) кілька розворотів в крутих західних газетах (типу FT) і опублікувати…

… Ну і найпарадоксальніше. Я б взагалі запропонував розглядав зараз Коломойського як… потенційного голову АП. На перехідний період. В якості людини, здатного реально зачистити нинішню «бригаду оскорблянтов» Ковальчука в майбутньому і точно «наздогнати» потім найбільш огидних персонажів…