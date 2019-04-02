В Канзасі одночасно завагітніли сім учительок

За словами керівництва, з подібним школа зіткнулася вперше. Однак заміна всім була знайдена.

В американській початковій школі Oak Street Elementary School штату Канзас одночасно завагітніли сім вчительок з 15. Директор установи Ешлі Міллер зазначила, що з подібним стикається вперше.

Також Міллер сказала, що заміну всім йде в декрет співробітницям вдалося знайти. Однак також пожартувала, що до школи, можливо, варто було б прилаштувати дитячий садок.

Відомо, що дві вчительки народили в кінці березня, з різницею в добу. Що стосується решти, то у них різний термін, в тому числі до жовтня включно.

“Це вже дуже смішно. Мені здавалося, що нас багато, вже коли нас було троє. А потім нас стало четверо, а потім і п’ятеро, і ось нас семеро, та це вже комедія”, – зазначила одна з працівниць школи Тара Джонсон.

Жінки сміються над збігом, проте раді, що можуть ділитися новинами та підтримувати один одного.