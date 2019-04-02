Олександр Деркач: “Хочеться конкретики на майбутні п’ять років, а не приколів і звітів”

Нам можуть подобатися або не подобатися Порошенко і Зеленський, але є проста правда життя. Хтось з них стане нашим керманичем.

Не знаю як ви, а я до сих пір так і не зрозумів, як вони збираються нами керманить. Суцільний віртуал і красива картинка.

Глибокодумний розповідь про Фопи, сьогодні на 6, а великі, а вчора по 5, але маленькі, і пацанське цикання зубом з білбордів у Володимира Зеленського, це звичайно прикольно. На Новий рік після двох склянок. Як і бадьорі звіти Петра Олексійовича про армію, віру і мову. На День незалежності. Під цокаючий десь висотоміри.

Все це веселить, але мало гріє. І не тільки мене, а й абсолютна більшість тих, хто голосував. Хочеться конкретики на майбутні п’ять років, а не приколів і звітів. Задолбали це життя на вокзалі під мантру про підступну Путіна. Що якщо, то.

Тому я наполягаю на тому, щоб Порошенко і Зеленський прийшли в студію і в ході дебатів розповіли в прямому ефірі про свої плани. На нас. Самі особисто. А не через своїх політтехнологів і довірених осіб. Всі ці менжевания на тему, хто чия маріонетка, і кому з ким на одному гектарі, нехай ці шановні люди залишать для посиденьок з друзями в лазні.

Я для себе вирішив однозначно. За того кандидата, який відмовиться від дебатів, я голосувати не буду.