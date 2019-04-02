Чому Порошенко буде битися і чіплятися за владу до останнього — Гайдай

Якщо Петро Порошенко втратить владу, постане питання не тільки про його політичне майбутнє в Україні, але і про те, чи буде він відповідати перед законом.

Хороший результат і високий рівень підтримки Володимира Зеленського був очікуваним і прогнозованим.

І хоча реальних домовленостей про об’єднання Тимошенко і Зеленського ще немає, було б непогано, якби вони таки з’явилися.

Для Юлії Тимошенко такий крок як об’єднання з Зеленським, був би логічним, тому що головна загроза – Порошенко – залишається.

Ліквідація вертикалі влади Порошенко – це ключовий момент, який необхідно усунути, щоб надалі в цій країні міг розвиватися якийсь зрозумілий демократичний процес.

Можливо, і для Зеленського було б непогано об’єднати навколо себе не тільки Тимошенко з її партійними структурами, але також і Анатолія Гриценка, і багатьох інших кандидатів, які виступали в опозиції до Порошенка, бо незабаром він зіткнеться з усією міццю адміністративного ресурсу, який є у чинного президента. І в такій ситуації краще мати союзників.

Чого чекати від другого туру?

Я думаю, що перемогти Зеленського при такому відриві Порошенко не зможе. Але він точно буде битися і чіплятися за владу до останнього. Занадто високі ставки, адже мова йде про його особистої безпеки або необхідності відповісти перед законом.

Якщо Порошенко втратить владу, то постає питання не тільки про його політичне майбутнє в цій країні, але і про те, чи буде він емігрувати чи буде відповідати перед законом.

Знаючи Порошенко, думаю, що він може піти на все що завгодно.

В тому числі на сценарії, які передбачають запровадження особливого положення, військові ексцеси, боротьбу з тероризмом, скасування результатів виборів під приводом того, що вони є результатом підступів ворогів і «руки Кремля».

Сергій Гайдай — політтехнолог, директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.Ком»