Когнітивний дисонанс: чому Порошенко програє вибір

Як показав перший тур президентських перегонів, діяльність чинного президента України викликала відторгнення у значної частини населення країни.

Пройшли добу після закінчення голосування в першому турі президентських виборів. Центральна виборча комісія опрацювала вже більше 92% протоколів. Результати наступні: Володимир Зеленський набирає 30,25% голосів, що практично в два рази випереджаючи чинного президента України Петра Порошенка, який зумів набрати лише 15,95%.

До другого туру залишилося три тижні – голосування пройде 21 квітня. Експерти активно обговорюють перспективи обох кандидатів. Великий розрив дає вельми смутні шанси на переобрання Петра Олексійовича. І це притому, що ще 5 років тому він став президентом, отримавши навесні 2014 року 54,7% голосів. Тоді технологічна кампанія і гасло «Жити по-новому!», придуманий його політтехнологом Ігорем Гринівим, дозволив Петру Порошенку зробити, здавалося б, неможливе – перемогти в один тур.

Причому, багато в чому цьому сприяв той факт, що за нього проголосувала не тільки центральна і західна Україна, але і південно-схід, який віддав йому від 35 до 45 пунктів в залежності від області. Зараз, через п’ять років, результати оцінки діяльності Порошенко говорять самі за себе: Харківська область – 8,62%, Одеська – 9,08% і Дніпропетровська – 8,23%. І це незважаючи на те, що саме на ці три області – найбільш густонаселені – на Банковій зробили серйозну ставку. Мери трьох міст-мільйонників – Дніпра, Одеси та Харкова – фактично публічно підтримали Порошенко. А голови ОДА представляли в цих регіонах чималий адмінресурс.

Чому сталося чотириразове падіння рейтингу Порошенко? І на що розраховувати йому в другому турі?

Почнемо з другого питання: судячи з риторики на прес-конференції, проведеної відразу після оголошення екзит-полів, Порошенко і далі буде намагатися грати на підвищення. З цим явно були пов’язані провокаційні заяви про «маріонетці Коломойського» і «агентів Кремля», а також обіцянки перемогти всіх вже у другому турі. Також варто виділити його слова про «тотальної мобілізації всіх українських патріотів», у тому числі тих кандидатів, «які не потрапили у другий тур». Втім, один з них – Анатолій Гриценко – вже публічно заявив про те, що не буде підтримувати Порошенко на цих виборах. Звичайно, в теорії можуть знайтися і інші непрохідні кандидати, які можуть висловитися на підтримку чинного президента. Зокрема, називають Ігоря Смєшка, якого в ЗМІ вважають технічним кандидатом Банкової. Однак це навряд чи серйозно дозволить наблизитися до Зеленському: у того в другому турі очікується серйозний приплив голосів від опозиційно налаштованих до Порошенко кандидатів.

Але повернемося до питання про те, чому зараз технологія «Порошенко, чи Путін» дає збій? По-перше, варто виокремити когнітивний дисонанс у багатьох виборців Порошенко, які неодноразово чули заяви глави держави про боротьбу з «агентами Кремля», але при цьому дізнавалися зі ЗМІ про постійних поїздках на Банкову кума Путіна Віктора Медведчука. До речі, незважаючи на відкрите СБУ провадження за фактом поїздки Медведчука з Юрієм Бойко до Москви на переговори з Дмитром Медведєвим, будь-яких подальших дій (як мінімум, затримання за незаконне перетинання кордону) щодо одіозних політиків здійснено не було…

Більш того, в ЗМІ неодноразово просочувалася інформація про те, що лояльне ставлення з боку Банкової дозволило Медведчуку не тільки завести собі сітку телеканалів – «112 Україна» та NewsOne, легалізуватися як політику «Опозиційної платформі – За Життя», але і отримати чималі джерела доходів. Йдеться і про ринок нафтопродуктів (компанія Glusco, яка працює на мережі АЗС, що раніше належать російським компаніям ТНК, «Лукойл» тощо), і тому, як на газовий ринок України була заведена швейцарська компанія Proton Energy Group S. A.(імпортує з Росії в Україну близько 40% зрідженого газу). Ця компанія, до речі, належить підприємцю Нісану Мойсея, а фактично, як зазначають журналісти-розслідувачі, контролюється Віктором Медведчуком.

Не менше запитань виникло і до історії з лояльними діями Порошенка до найбагатшого олігарха України Ріната Ахметова. А формула постачання вугілля на теплові електростанції, що отримала назву «Роттердам+», призвела до звинувачень в адресу влади про свідоме лобіюванні інтересів власника ДТЕК.

Ймовірно, самим болючим ударом по Порошенко став корупційний скандал з тодішнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковским і його сином Ігорем, що трапився в розпал виборчої кампанії. В результаті цього, до речі, на багатьох спецділянках для голосування військових у зоні ООС більшість голосів отримав не Порошенко, який в останні кілька місяців активно роз’їжджав по військових частинах, а Зеленський.

В цілому за 5 років у більшості громадян України накопичилося занадто велика кількість питань до Петра Олексійовича. На які він відповісти або не хоче, або не може. Все це робить ймовірність його переобрання на другий термін мізерною…