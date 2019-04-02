Полторак від переходу на цивільну посаду міністра отримав 2 мільйони

Міністр оборони України Степан Полторак задекларував за 2018 рік 3 млн 411 тис. 260 грн доходів.

Про це йдеться в його електронній декларації.

Зокрема, в минулому році він отримав 1 млн 112 тис. 923 грн заробітної плати, 1 млн 925 тис. 261 грн – виплати при звільненні з військової служби.

Крім того, міністр задекларував 29 тис. 320 грн пенсії, 223 тис. 380 грн – гонорарів і 120 тис. 376 грн – відсотків.

Полторак також вказав 162 тис. доларів, і 1 млн 093 368 тис. грн готівкою, а також 21 тис. 555 доларів на банківських рахунках.

Міністр оборони не володіє нерухомим майном, але орендує номер в готельному комплексі біля Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу України площею 41,65 кв. м і користується квартирою 90,7 кв. м у Києві.