Борислав Береза: Пастка для прихильників Порошенко

Вже кілька днів на просторах українського сегменту інтернету варто обурений гул прихильників Порошенка, які шоковані результатами першого туру.

У ньому діючий президент, після обробки 98% голосів, набрав трохи менше 16%, а його опонент Зеленський набрав більше 30%. Багато експертів вважають, що такий результат говорить про те, що виграти у другому турі Порошенко не зможе просто технічно. Адже за фактом 84% виборців віддали свій голос іншим кандидатам, а значить не вважають для себе переобрання кандидатури Порошенка пріоритетним. І якщо подивитися перетоки, то Порошенко просто ніде взяти такий обсяг голосів, який допоможе йому подолати дворазове відставання від свого конкурента з першого місця. Але прихильники Петра Олексійовича не можуть прийняти це і називають своїх опонентів клоунами, дурнями, малоросами та іншими епітетами, які точно не допомагають налагодженню комунікації з тими, хто голосував за Зеленського. Причина такої образливої риторики — це пастка, в яку вони потрапили за тактики штабу Порошенка. І тут ми підходимо до найцікавішого.

Про штабі Порошенка можна говорити що завгодно, але не можна не віддати їм належне. Вони змогли вивести Порошенко у другий тур, що більшості українського політикуму здавалося нереальним ще 4 місяці тому. І це дуже круте досягнення. Головне, чого домігся штаб Порошенка — це мобілізація свого електорату і формування для 16% образу Порошенко, як єдиного кандидата. Але тут вони загнали свій електорат у пастку. Тому, що пропонуючи своєму електорату Порошенко, як найкращого кандидата і Головнокомандувача, вони фактично попутно оголосили його єдиним, хто буде протистояти Путіну. Розумієте? Раз він єдиний, то всі інші або пропутінські, або будуть домовлятися з Путіним. І можливо, що на колінах.

Ця теза почали технологічно вбивати електорату. Так Порошенко став єдиною альтернативою для 16%, а всі інші в їх голові перетворилися в гарантованих могильників незалежної України.

Далі почалося расчеловечение всіх інших кандидатів. Наприклад Зеленського почали демонізувати, називаючи клоуном, маріонеткою, малоросом та іншими епітетами, які повинні були підірвати довіру до нього. Штаб Порошенко пропонував уявити, як комічно Зеленський буде виглядати на посади Головнокомандувача, а їхні технологи запустили інформаційну кампанію про те, що армія його не визнає. І симпатики чинного президента прийняли це, як незаперечну аксіому. Але результати голосування показали, що солдати не сприймають Зеленського, як чужого їм. Так, за підсумками підрахунків голосів на 73-х спецдільницях військовослужбовці проголосували наступним чином: Порошенко – 11580 голос, а за Зеленський – 11255 голосів. Різниця в 355 голосів. Практично рівний результат, але Порошенко чинний президент і головнокомандувач, а Зеленський лише кандидат і комік. Але дуже популярний кандидат. І все б це можна було списати на передвиборчі технології якби установки про малороса і Бениного клоуна не продовжували жити в голові у прихильників Порошенка, які не зрозуміли головної своєї проблеми. В першому турі голосували не за Зеленського, а проти Порошенка і того, що відбувалося при ньому. Негатив переважив весь позитив, який пішов на другий план. Навіть тур по Україні з Томосом і «Армія, Мова, Віра» не змогли перебити скандал в Укроборонпромі з Свинарчуками, трагедію з Катериною Гандзюк і нападами на громадських активістів, фактичну амністію Кернесу та зростаючий вплив Медведчука, «Роттердам плюс» і масовий вихід з країни кваліфікованих кадрів. А невдала судова реформа та скасування закону про незаконне збагачення Конституційним судом, лише зміцнило бажання 84 відсотків, які голосували 31 березня, не підтримати кандидатуру Порошенка. До всього цього треба додати агресивна поведінка багатьох спікерів з оточення Порошенко, які шельмували всіх незгодних з ними і намагалися розігрувати навіть відверто антисемітську карту. Нічого не допомогло. Але озлобило симпатиків Порошенко і привело їх до відверто агресивного і ворожого спілкування з усіма опонентами. Ця агресивність точно не додала голосів президенту і зіграє проти нього у другому турі. Адже якщо вас назвати малоросом, ідіотом, дурнем або зрадником, то ви точно не підтримайте кандидата тих, хто вас ображав. Але настільки елементарний висновок мабуть вислизнув від політтехнологів Банкової.

Сьогодні я прочитав у одного з головних спікерів в оточенні Порошенка:»Багато говорять, що це мовляв «протестний електорат». Ну, припустимо. Є багато того, що зроблено за п’ять років з помилками, є багато того, що ще не зроблено. Згоден. Але дозвольте, а Зеленський пообіцяв щось змінити і покращити? Він десь розповів детальний план роботи на найближчі п’ять років? Він чітко окреслив план розвитку армії? Як би немає… » В тому то й справа, що він не обіцяв. А Порошенко обіцяв багато що і громадяни України чекали від нього, що після Майдану, на якому загинули українці, правила в українській політиці поміняються. Не помінялися. Це їх розчарувало. І ніякі досягнення це не переб’ють. А остання фраза в пості того спікера звучить так:»Шанувальники Зеленського, ви протестний електорат? Та хрін там! Ми покажемо вам протест.» Так, так і не навчилися прихильники Порошенко того, що агресія лише породжує агресію. А я чекав від його штабу нових смислів та ідей. Мабуть дарма. І вони досі плутають своїх симпатиків у фб з реальними уподобаннями українців. Не варто. На життя треба дивитися реально і жити не фантазіями, а фактами. Але мабуть 5 років при владі роблять своє і ця пастка так просто не відпускає.

При всьому цьому я можу сказати: прихильникам Зеленського не варто забувати про те, що до їх кандидату вже є безліч питань. Починати можна з малого. Наприклад, йому треба навчитися спілкуватися з пресою і пам’ятати, що він вже не улюбленець публіки, а політик. А комплементарні тексти в ЗМІ тепер треба заслужити діями, а не скетчами зі сцени. Потрібно надати команду і пул експертів. Потрібно показати, на кого ти спираєшся і що плануєш. Доведеться розповісти про своїх кандидатів на посади та про те, як він бачить можливим запуск деолігархізації. Особливо це важливо з-за постійних звинувачень у зв’язках з Коломойським. І треба чітко обрати, яким шляхом йти — дорогою популізму або по стежці якісних змін і реформ. Другий шлях складний і тернистий. Ми всі розуміємо, що Зеленський не експерт в держуправлінні, але і не боги горщики обпалюють. Головне, щоб «корона» не почала тиснути на нього. А це те, що поки що відбувалося зі всім, хто отримував булаву в свої руки.

У будь-якому випадку вільні вибори — це не тільки ознака демократії і безкровний спосіб передачі влади, але і шанс на якісні зміни. Вийдуть вони або вже через півроку обраного президента будуть крити по чому даремно вся нація, ми скоро побачимо. А залежить це від багатьох факторів і дій. Але враховуючи погіршення економічне становище для багатьох українців і війну з Росією, то часу у нас не так багато. Якщо ми хочемо перемогти ворога і побудувати сильну державу, то треба об’єднувати українців, а не розколювати, як це давно практикується багатьма політсилами і Кремлем. Тому закінчуйте із взаємними образами. Вчіться слухати і сперечатися, аргументувати свою позицію і визнавати правоту опонента. Кричати можуть всі. Не репетуйте. Навіть у соцмережах. У житті й поготів. Бути добру.

Борислав Береза