Мати не вірила: у Києві вітчим ґвалтував малолітню доньку

У Києві 41-річний чоловік тривалий час ґвалтував 12-річну дочку своєї співмешканки. Жінка не вірила своїй дитині, бо медики не могли встановити факт зґвалтування.

Страшна правда розкрилася тільки після того, як мама за порадою адвоката встановила у квартирі таємне відеоспостереження, написав на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

«Вчора (1 квітня. – Ред.) вона пішла за ліками в аптеку, а малолітня дочка і вітчим залишилися одні. Через якийсь час жінці зателефонувала донька та повідомила, що її зґвалтував вітчим. Мати одразу ж повернулася додому, але вже з поліцією. Слова дитини підтвердили і відеозапису», – зазначив Аброськін.

Аброськін підкреслив, що в Україні необхідно створити електронний реєстр педофілів і гвалтівників з базою даних їх адрес.

Аналогічна практика з 1994 року діє в США. Так званий закон Меган, названий ім’ям згвалтованої і убитої маленької дівчинки, зобов’язує поліцію давати суспільству відкритий доступ до даних насильників.