Порошенко може спробувати заблокувати проведення другого туру — політексперт

Чинний президент України Петро Порошенко може спробувати заблокувати другий тур виборів, ввівши воєнний стан.

Про це заявив політичний експерт Денис Гаєвський.

«Підвищуються ризики для введення воєнного стану по всій країні, яке може заблокувати вибори», — сказав він.

При цьому Денис Гаєвський зазначив, що цей сценарій малоймовірний, але і скидати його з рахунків не варто.

Як стверджує експерт, від штабу Петра Порошенка у другому турі виборів варто очікувати активізації роботи в полях і посилення тиску на адміністративну вертикаль, щоб забезпечити необхідні результати голосування на місцях.

«За підсумками першого туру ми побачили, що сітка Порошенко працює, так як вона додала президентові кілька відсотків. Вона буде задіяна і в другому», — пояснив Денис Гаєвський.