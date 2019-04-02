Тимошенко залишила Порошенко і Зеленського без підтримки у другому турі

Лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, в штабі якій наполягали, що вона зайняла друге місце на виборах президента, вважає, що жоден з кандидатів другого туру президентських виборів не здатний вирішити проблеми, з якими стикається Україна.

«Країна зараз знаходиться в такому кризовому стані, у війні, економічної руїни, в крайній бідності, в руйнуванні інститутів управління країною – виклики перед Україною дуже великі. Біда в Україні дуже велика. І я вважаю, що ні один з кандидатів, який за рішенням ЦВК знаходиться у другому турі, не впораються з цими викликами і не припинить ні війни, ні біду», — заявила Юлія Тимошенко на прес-конференції в Києві.

«Тому брати відповідальність за будь-які поради зараз я не можу», — додала вона. Політик також заявила, що її команда направить зусилля на те, щоб не допустити фальсифікацій у другому турі президентських виборів.