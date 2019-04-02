Британська фірма шукає директора за смаком на $66 тисяч

Компанія з Великобританії, яка займається доставкою вегетаріанських страв, оголосила вакансію директора по смаку», який повинен буде подорожувати по світу в пошуках нових рослинних продуктів та страв.
Успішному кандидату доведеться проводити час у відрядженнях в Японії, Китаї, Індії, Туреччині і Чилі до чотирьох місяців в році, де він буде пробувати нові страви та писати звіти.
Крім зарплати, що становить близько 66 тисяч доларів в рік, компанія бере на себе витрати на проживання, проїзд та харчування, а також оплачує відпустку на 28 днів.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Кандидат на цю вакансію повинен мати досвід роботи у харчової промисловості не менш трьох років, вміти вибудовувати партнерські відносини і бути готовим пройти сувору процедуру відбору, що включає перевірку біографічних даних.
«Навколо Світу. Україна» писав про найбільш екзотичні делікатеси в світі.
За матеріалами «Кореспондент»
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