Британська фірма шукає директора за смаком на $66 тисяч

Компанія з Великобританії, яка займається доставкою вегетаріанських страв, оголосила вакансію директора по смаку», який повинен буде подорожувати по світу в пошуках нових рослинних продуктів та страв.

Успішному кандидату доведеться проводити час у відрядженнях в Японії, Китаї, Індії, Туреччині і Чилі до чотирьох місяців в році, де він буде пробувати нові страви та писати звіти.

Крім зарплати, що становить близько 66 тисяч доларів в рік, компанія бере на себе витрати на проживання, проїзд та харчування, а також оплачує відпустку на 28 днів.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Кандидат на цю вакансію повинен мати досвід роботи у харчової промисловості не менш трьох років, вміти вибудовувати партнерські відносини і бути готовим пройти сувору процедуру відбору, що включає перевірку біографічних даних.

«Навколо Світу. Україна» писав про найбільш екзотичні делікатеси в світі.

За матеріалами «Кореспондент»

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