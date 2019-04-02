Одіозні нардепи Писаренко та Гєллєр вже взялися за удосконалення процедури імпічменту

Допоки невідомо, хто стане головою держави, кому він доручити відповідальну місію очолити Кабінет міністрів і яким буде новий склад уряду.

А одіозні депутати, відомі своїми ключовими ролями у партії Регіонів та зв’язку обов’язками з Росією вже взялися за удосконалення процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту і висловлення недовіри Кабінету міністрів.

Автори проекту пояснюють, що основою стабільного функціонування системи державної влади демократичної держави є система стримувань і противаг, яка забезпечує взаємну підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та запобігає концентрації влади в одній гілці чи в руках однієї особи. В Україні діє парламентсько-президентська форма правління, що передбачає посилення вплив парламенту на формування та контроль за діяльністю виконавчої гілки влади.

Відповідно до положень ст. 87 Конституції України, Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів від конституційного складу ВРУ може розглянути питання про відповідальність кабінету міністрів та прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів України більшістю від конституційного складу ВРУ. Проте на практиці існує перепона для втілення цієї норми в життя. Зокрема, у Регламенті Верховної Ради України є галявина — відсутні положення щодо можливості розгляду такого питання за пропозицією Президента України.

Крім того, Регламент містить ряд прогалин, які об єктивно унеможливлюють практичну реалізацію положень Основного Закону держави щодо усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Зокрема, залишаються неврегульованими окремі питання щодо обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих, не визначений правовий статус спеціального прокурора, спеціальних слідчих, а також голови, заступника голови, секретаря та членів спеціальної тимчасової слідчої комісії, гарантії діяльності членів комісії тощо.

З огляду на це законопроектом пропонується внести зміни до Регламенту ВРУ, доповнивши його положеннями щодо конституційного механізму висловлення недовіри Кабінету міністрів України та усунення прогалин щодо порядку імпічменту Президента України.

Крім того, ініціатори проекту пропонують внести зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» в частині розгляду профільним комітетом кандидатур спеціального прокурора та спеціальних слідчих, а також Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за відмову свідка від давання показань або відмову експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків під час проведення розслідування спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України.

Нині законопроект опрацьовується в комітетах Верховної Ради.

Примітно, що питання прогалин законодавства про імпічмент схвилювало проросійських депутатів саме зараз.