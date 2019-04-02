Діва у деклараціях. Охоронець вказав 11 мільйонів зарплати

Начальник групи Івано-Франківського загону воєнізованої охорони Віталій Шовкопляс, вочевидь, не вміє користуватися сайтом електронних декларацій. Або він дійсно офіційний мільйонер. Є ще варіант першотравневого жарту.

Згідно них, начальник охорони отримав заробітну плату за основним місцем роботи у розмірі 11 мільйонів 59 тисяч 252 гривні.

Можливо, він помилився, не поставивши кому в потрібному місці, і хотів вказати суму 110 тисяч 592 гривні 52 копійки.

Однак у документи також йдеться про придбання автомобіля, яке Шовкопляс продублював. Мова йде про авто Ford Mondeo вартістю 256 тисяч 480 гривень, придбаного у фізичної особи 22 березня.