Ірландець виграв у лотерею мільйон євро

В Ірландії батько подарував синові виграшний лотерейний квиток на 1 млн євро.

В Ірландії 23-річний житель виграв 880 тис. фунтів стерлінгів (близько 1 млн євро) в лотерею.

Ім’я переможця – Одран Доерті. Виграшний квиток йому подарував батько.

“Мій батько купив три лотерейних квитка. Один залишив собі, другий подарував мені, а третій – мамі. Саме мій лотерейний квиток виявився виграшним”, – коментує переможець.

Щасливчик усвідомив, що відбувається не відразу.

“Перевіряючи квиток, я припустив, що це розіграш на 1 квітня”, – говорить він.

Переможець захоплюється сільськогосподарською технікою. Він припустив, що витратить виграш на новий автомобіль. Але мати щасливчика – іншої думки.

“Про те, як розпорядиться виграшем, ми будемо вирішувати всією родиною”, – говорить вона.