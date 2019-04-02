У Луврі втратили найдорожчу картину в світі

З філії паризького Лувру у столиці ОАЕ Абу-Дабі зникла найдорожча картина у світі «Спаситель світу» пензля Леонардо да Вінчі. Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Повідомляється, що картина повинна була бути виставлена в музеї Лувру в Абу-Дабі ще у вересні 2018 року, але з невідомих причин тоді показ відклали. За словами французького чиновника, який був свідком дискусій паризького Лувру з філією в Абу-Дабі, картину не можуть відшукати і в Парижі.

Чиновники у французькому уряді мають намір представити «Спаситель світу» на знаковій виставці цієї осені, щоб відзначити 500-ту річницю смерті да Вінчі, і кажуть, що вони все ще сподіваються, що картина може знайтися з часом. Між тим представник Лувру від коментарів відмовився.

Слід зазначити, що «Спаситель світу» вважається найдорожчою картиною. У листопаді 2017 року російський олігарх і власник футбольного клубу «Монако» Дмитро Риболовлєв продав картину за $450,3 мільйонів. Згодом твір мистецтва набув саудівський принц Бадер бін Абдула бін Мохаммед бін Фархан Аль Сауд.

«Деякі вважають, що принц Мухаммед міг просто залишити собі картину», – пише The New York Times.

У посольстві Саудівської Аравії від коментарів відмовилися. За іншою версією, полотно вирішили відправити в Європу – нібито для експертизи, яку в результаті скасували.