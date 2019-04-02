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Стала відома зарплата Юрія Стеця

02.04.2019

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець отримує зарплату в 16 тисяч гривень.

Про це з посиланням на офіційну відповідь повідомляє УНН.

Зокрема, в Міністерстві інформаційної політики заявили, що місячна заробітна плата міністра Юрія Стеця становить посадовий оклад у розмірі 16 тисяч грн в місяць. Про будь-які доплати журналістів не поінформували.

При цьому розмір середньої зарплати працівників Міністерства, за наданими даними, становить 23 667,00 грн в місяць. Таким чином, міністр отримує менше, ніж інші працівники.

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