Обважують і брешуть в очі: журналісти викрили нахабний обман на ринку Києва

У Києві викрили тотальний обман покупців на популярних продуктових ринках. Продавці постійно обважують клієнтів і таким чином привласнюють різницю собі в кишеню.

«Агент» програми прикинувся бабусею, щоб розкрити обман на столичних ринках.

Спеціально запрошений актор Вадим перевтілився в пенсіонерку, щоб провести ревізію на ринку. Йому наклали грим і переодягнули, щоб сформувати образ. Після цього він вирушив на один із столичних ринків і навмисне вів себе неадекватно, намагаючись заплутати продавців.

Втім, перший продавець, якого на ринку вдалося перевірити, не обдурив «бабусю»-покупця. При цьому киянка Ганна поскаржилася, що її обважують постійно.

«Приходжу і кажу, мовляв, а зараз знову зваж і перелічи, а та: «Йди звідси», — передає вона розмова з одним із продавців на ринку.

Ганна і підказала «бабусі», де знаходяться нечесні торговці. Нелегальна намет з продуктами — біля дороги. Таких треба остерігатися найбільше, відзначають журналісти.

«Купуємо гриби на 20 грн. Маса — 550 грамів. Анна відразу йде перевіряти на «чесних» вагах — 480 грамів. На точці з наметом не додали майже 100 р. Уявіть, скільки продавець з намету може заробити за день», — сказано в сюжеті.

Потім до цієї продавщиці підійшла «бабуся» і придбала 2 кг яблук. Пізніше на повірених вагах виявилося, що її обважили мінімум на 260 грамів. Після цього «бабуся» підійшла до продавця і на контрольних вагах показала, що її обважили.

Судячи з реакції продавщиці, вона не очікувала такого результату. Тим не менш жінка і не стала приховувати свій обман, а влаштувала скандал.

Як вдалося з’ясувати журналістам, продавщиця з допомогою харчової плівки і маніпуляцій з продуктами може ненадовго «зламати» ваги, що не може зауважити неуважний покупець.

Журналісти дізналися, що якщо заклеїти ваги харчовою плівкою і трохи простягнути за ним пакет з продуктами, то лічильник ваги буде давати збої деякий час — спочатку покаже більшу вагу, ніж є насправді.

Контролюючі органи в Україні повинні проводити перевірку таких ваг, після чого продавець отримує спеціальний знак, який свідчить про успішне завершення контролю. Покупець у разі чого може зажадати у продавця такий знак.