Діти вбитого журналіста Хашогджі отримали нерухомість та гроші від влади Саудівської Аравії, – ЗМІ

Доньки та сини вбитого в саудівському консульстві Стамбула журналіста Джамаля Хашогджі отримали нерухомість та щомісячні виплати від влади Саудівської Аравії.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на чинних та колішніх посадовців країни.

За даними видання, компенсацію погодив король Салман, оскільки він визнав факт «великої несправедливості» та «необхідності змінити ситуацію». Як зазначили джерела видання, виплати роблять у межах «зусиль Саудівської Аравії укласти довгострокову угоду з членами родини», аби «забезпечити їхню стриманість у публічних заявах».

The Washington Post вказує, що впродовж останніх місяців діти журналіста утримувалися від критики в бік Саудівської Аравії.