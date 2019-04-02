Судді не знайшли часу, щоб закрити справу прокурора Кулика

Голосіївський суд 2 квітня відклав засідання у справі за обвинувачення у незаконному збагаченні прокурора Костянтина Кулика.

Причиною стала зайнятість суддів в інших справах.

Нагадаємо, що суд має закрити справу Кулика у зв’язку з рішенням Конституційного суду, який визнав ст. 369-2 ККУ неконституційною.

Водночас прокурор і адвокати поки не дійшли згоди, хто саме має ініціювати закриття справи.

Прокурор Максим Грищук вважає, що з відповідним клопотанням має звернути захист. Альо сам Кулик і його адвокати кажуть, що це має зробити прокурор.

«Ми не маємо права подати таке клопотання. А прокурор не повинен, а зобов’язаний подати негайно! Він повинен був поштою відправити його давним-давно. Про це я подам клопотання, щоб зобов’язати їх подати. Сьогодні засідання немає прокурор в канцелярії міг залишити», – прокоментував Костянтин Кулик.

Колишньому військовому прокурору сил АТО інкримінується набуття нерухомого майна, законність якого не підтверджена доказами, на суму 2,86 млн грн. На матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об’єктів нерухомості в центрі Києва.

Після передачі справи проти Кулика до суду, у квітні 2017, генпрокурор Юрій Луценко перевів його на посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Як відомо, у справі Кулика суд зупинився на дослідженні письмових доказів.

30 листопада 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що не встановило ознак незаконного збагачення в діях прокурора Костянтина Кулика. Рішення НАЗК стосувалося декларацій за 2015 і 2016 рр.