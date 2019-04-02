Німецький комік подав позов до суду проти Ангели Меркель

Одна з найвідоміших німецьких телезірок, комік Ян Бемерман подає в суд проти голови уряду ФРН.

“Ян Бемерман виступає через суд проти канцлера Ангели Меркель”, – повідомляє газета.

Шоумен обурений тим, що канцлер назвала його сатиру на президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана “навмисно шкідливою”.

Берлінський адміністративний суд повинен вирішити 16 квітня, повинна Меркель відповідати за свій “наступ на свободу слова”. Якщо ні, то актор хоче хоча б довести, що поведінка канцлера – критична оцінка його творчості – була незаконною. Він вважає, що це зашкодило його репутації. До того ж комік був змушений на деякий час залишити ефір з-за того, що проти нього було порушено кримінальну справу за образу.

Втім, не всі вірять, що Меркель вибачиться за свою “засудження” сатири Бемермана Ердогана.