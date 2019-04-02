Засідання харківського суду у справі екс-мера слов’янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і створення терористичної групи, не відбулося: адвокати не прийшли.

Про це кореспонденту “Укрінформу” розповів адвокат Олександр Тананакін. “Засідання суду не відбулося, тому що троє адвокатів, в тому числі, і я, зайняті в інших судових провадженнях за межами Харкова”, – зазначив Тананакін. За його словами, суд перенесено на 15 квітня, на 14:30. “Штепа приїжджала на суд, стан її здоров’я стабільний, Відразу після оголошення про перенесення засідання вона поїхала до слов’янська”, – додав адвокат.

За словами адвоката, це буде підготовче засідання у зв’язку зі зміною суддівської колегії: “Очікується, що прокуратура запропонує розглянути питання про обрання для Штепи запобіжного заходу. З різних причин його не розібрали з січня 2018 року”. 13 березня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі екс-мера слов’янська Нелі Штепи не відбулося: Штепа продовжує лікування в кардіологічному відділенні лікарні за місцем проживання. 4 березня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося: вночі Штепу госпіталізували до лікарні в Поезії янську, з діагнозом загострення хронічної хвороби серця. 25 лютого засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося: суддя на лікарняному. Штепа до Харкова не приїжджала, за словами адвоката Олександра Шадріна, вона на медобстеженні. 25 січня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулися: Штепа знаходиться в лікарні Києва на медобстеженні. 22 листопада 2018 року засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося у зв’язку з різким погіршенням її здоров’я. Вона перебуває вдома, за місцем проживання, і отримує медичну допомогу у зв’язку з попереднім діагнозом інсульт. За словами адвоката Шадріна, Штепа перебуває в Поезії янську:

“До рішення суду про запобіжний захід вона має цілодобово перебувати вдома”. 5 червня 2018 року після десятого відводу суддів визначено новий, 11-й за ліком з 2014 року склад суддівської колегії у справі Штепи, який розглядатиме її справу заново. Прокуратура Харківської області наполягає на утриманні Штепи в СІЗО. Штепа була затримана 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до слов’янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань зроблені “під дулом автомата”. Їй загрожує довічне ув’язнена язнення.