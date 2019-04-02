У Нью-Йорку відомого ілюзіоніста звинуватили у зґвалтуваннях

Чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві дві жінки. Термін давності по одному з випадків міг уже закінчитися.

Поліція Нью-Йорка почала розслідування про сексуальне насильство щодо ілюзіоніста Девіда Блейна.

Про це повідомляє CNN. Детективи взяли свідчення у двох жінок. Одна з них нібито заявила, що стала жертвою насильства з боку Блейна в 1998 році; у цього інциденту вже вийшов термін давності, пише видання.

Блейн повідомлення про нові звинувачення на свою адресу не прокоментував. Восени 2017 року Девіда Блейна звинуватила в згвалтуванні британська модель Наташа Прінс.

Рік потому таблоїд The Sun повідомив, що поліція вирішила не висувати ілюзіоністу звинувачень.

Вона стверджує, що ілюзіоніст зґвалтував її влітку 2004 року.