У Рівному судять російського кілера за вбивство екс-військового, навчає грузин збивати літаки РФ

Росіянина Олега Смородинова судять у місті Рівному за підозрою у вбивстві колишнього офіцера української армії Івана Мамчура 16 вересня 2016 року. Покійний брав участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків. Про це повідомляє видання The New York Times.

Смородінов не був кадровим військовим, не служив в російських органах безпеки. Але багато років мав відношення до організованої злочинності. Відбув термін за хабарництво і здирництво. Між відсидками возив українських жінок з України в Москву, щоб там вони займалися проституцією. Був бойовиком на Донбасі.

У 2015 році, Смородінов отримав поранення і оселився в Москві. У столиці країни-агресора був співробітником фірми, яка займається торгівлею зброєю. Одного разу почув, що ПВК «Вагнера» наймає бойовиків для участі у війні в Сирії. Дуже хотів приєднатися до цим найманцям, але не вийшло. Однак людина з цієї структури познайомив його з офіцерами Філіпом і Максимом. Вони і запропонували йому поїхати в Рівне.

Йому дали список з шести людей, що підлягають ліквідації. У ньому був і Мамчур. Однак росіянин стверджує, що в його обов’язки входила тільки стеження за «об’єктами», вбивати повинні були інші.

«Ліквідатори працюють тільки один день, годину, два, три, не більше. Вони працюють за принципом, що їх не існує. Як тільки вони прибувають, вони їдуть в інше місто», —сказав Смородінов.

Але одного разу вранці Смородінов отримав повідомлення з Москви із зазначенням вбити Мамчура. Відмовлятися не став. Вважав, що «замовлення» — якась перевірка кураторів. Втім, Мамчура він все-таки вбив і повернувся в Москву. Обіцяних грошей розміром в 5 тисяч доларів росіянину не дали, оскільки він залишив в Україні свою зброю, але купили йому фургон Mercedes. Безпека йому теж пообіцяли. Фотографії нової машини вбивця охоче постив у соцмережах, хвалився, що працює на ФСБ, виконуючи секретні завдання в Україні.

На думку ватажка банди, у якій промишляв Смородінов, Олександра Гиятуллина, побачивши інтелектуальну нерозвиненість підопічного, ФСБ вирішили його підставити.

Коли Смородінов в черговий раз в’їхав на територію України, його дівчина заявила силовикам, що він убив людину.

У результаті з’ясувалося, що причиною вбивства Мамчура було не його участь у війні на Донбасі, а його причетність до подій у Грузії після російського вторгнення в серпні 2008 року. Зокрема, російська розвідка дізналася, що за кілька років до агресії Україна таємно продала Грузії ППО, здатні збивати російські літаки. Більше того, українські офіцери навчали грузин керувати ними. І Мамчур був серед інструкторів, що підтвердила комісія опозиційної тоді Партії регіонів.

Смородінов впевнений, що український суд його засудить, але сподівається, що його на кого-небудь обміняю. Проте прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що в Кремлі нічого не знають, ні про Мамчуре, ні про Смородинове.