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Королева Британії відмовилася водити автомобіль на публіці

02.04.2019

Королева Британии отказалась водить автомобиль на публикеЄлизавета II непогано водить у свої 92.

Однак, як повідомляють британські ЗМІ Її Величність прийняла рішення більше не водити автомобіль загальнодоступними дорогами.

Кажуть, таке рішення Єлизавета II прийняла після того, як її 97-річний чоловік принц Філіп потрапив в аварію кілька місяців тому. Тоді принц сам перебував за кермом автомобіля Range Rover і зіткнувся з іншим автомобілем.

Удар був такої сили, що автомобіль принца перекинувся, в іншому автомобілі перебувала жінка, яка постраждала.

Її Величність королева Єлизавета II тепер виїжджаючи за межі палацу буде користуватися тільки послугами водія. А ось на території палацу вона все ще, можливо, буде сама сідати за кермо. Нагадаємо, 21 квітня 2019 року королеві виповниться 93 роки.

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