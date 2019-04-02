Політ Медведчука і Бойка до Москви: справу відкрили на прикордонників і диспетчерів

Через політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служби.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Провадження відкрили за можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Російської Федерації.

Розслідування веде Територіальне управління ДБР у Києві.

«Досліджується питання щодо законності надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надано правову оцінку цим фактам. Наразі слідчі дії тривають», – кажуть у ДБР.

Нагадаємо, що 22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем’єр єром Росії Дмитром Медведєвим.

Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.

Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви — але її немає і досі.

Луценко заявив, що у зв’язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.

Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви. Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.

В кінці липня 2018 року Медведчук заявив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо «відновлення світу» з Росією.

Проти Медведчука також начебто розслідується справа про державну зраду і сепаратизм за слова про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції.

Юрій Бойко – народний депутат від «Опозиційного блоку», захищений депутатською недоторканістю. Разом із Рабіновичем він заснував об’єднання «Опозиційна платформа – За життя».