Ні Порошенко, ні Зеленського у другому турі не підтримую, — кум Путіна Медведчук

Кум російського президента Володимира Путіна і голова політради партії «Опозиційна платформа ‒ За життя» Віктор Медведчук заявив, що не підтримує жодного кандидата в президенти Володимира Зеленського, ні Петра Порошенка.

Про це він сказав, коментуючи заяву радника кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслана Рябошапки про те, що якщо Зеленський «маріонетка Коломойського», то дебати можливо краще провести між Коломойським і Медведчуком.

«Те, що запропонував радник пана Зеленського. Я хочу сказати, що я не знаю, наскільки пан Коломойський являє Зеленського або може потенційно його представляти. Але щодо себе точно скажу, що я не можу представляти ні з яких причин пана Порошенка, тому що критично до нього ставився всі ці роки, не підтримував його виборчу кампанію, виступав проти нього, так як підтримував іншого кандидата. Це наша ідеологічна позиція: і нашої «Опозиційної платформи – За життя», і нашого кандидата, і, природно, що наша Опозиційна платформа – За життя» не буде підтримувати його, як, втім, і Зеленського, у другому турі. Ми не будемо надавати таку підтримку і не будемо агітувати за них у другому турі», — заявив Медведчук.