«СБУ-шники, КДБ-ники та інші «ветерани контори» з корінням»: Гайдай розкрив таємницю штабу Смєшко

Справжнім відкриттям цих виборів президента є зовсім не Володимир Зеленський. Його високий результат був прогнозованим. А ось як вдалося зі старту набрати 6% маловідомому Ігорю Смєшку? І це без ресурсів, впізнаваності і підтримки. Думаю, цього все ж таки є пояснення.

Стартом виборчої кампанії Смєшка можна назвати інтригу, яку тримав Гордон: «я знаю чоловіка, який все змінить», а потім велике інтерв’ю Ігоря Петровича Дмитру.

Саме Гордон виступив публічним «провайдером» Смешко Хто його виборці? Туга за радянським минулим частина суспільства, прихильники порядку і «сильної руки». Смешко вдалося відібрати голоси проросійських виборців не тільки у Бойка, але і голоси представників умовного ” національно-демократичного табору Гриценко

Як бачимо, Смешко в цьому образі виглядав переконливо. Завдяки біографії, розмовах про офіцерської честі і доблесті. Точне попадання в образ розвідника.

Але не в останню чергу результат кампанії Смешко – це активне використання у виборчій кампанії старої і перевіреної агентури КДБ. Знайомий, який бував у штабі Смішком, говорив, що це – справжня контора КДБ з відділами, кадрами і відповідним підходом до роботи. Причому там не просто всім займалися колишні і нинішні співробітники СБУ, але і ветерани контори з корінням в КДБ.

У коментарі будь-якої політичної новини на моїй стрічці в Фейсбуці обов’язково з’являвся персонаж-бот, який завжди ставив один і той же питання: А що ви думаєте про Смешко? Коментарі смешко-ботів не відрізнялися особливою оригінальністю: тільки Смешко! Він чесний, правильний, порядна. Причому раніше ці боти також смітили інфою за Прошенко — а потім все в один день стали палити за Ігоря Петровича. Думаю, що Штаб Прошенко поділився низовою ланкою цієї кібер-армії.

А ось на інших зустрічах кандидатів з виборцями в глухій провінції, обов’язково знаходився чоловік, який запитував кожного кандидата: що ви думаєте про Смешко? Це вже не боти з ФБ, тут явно давня агентура контори ще з часів СРСР.

У такій кампанії не потрібна реклама або поле агітаторів. Всю роботу виконує агентурна мережа, якій потрібно поставити чітке завдання – розкрутити кандидата, зробити його «реальною альтернативою».

Як бачимо, агентурна мережа ще здатна зіграти у вибори в цій країні. Причому, на найвищому рівні і з досить непоганим результатом.

Робота колишніх порохоботов в ФБ, сбушники у штабі, Гордон, 112 канал як основна телеплощадка, непрості епізоди в біографії Ігоря Петровича пов’язані з отруєнням Ющенка, з роботою на Медведчука і Кучму — все це мене наштовхує на думку, що це вдало проданий Гордоном Банковій технічний кандидат — спойлер проти Гриценка, якого доручили вести Медведчуку. Щоправда Ігор Петрович забирав голоси не тільки в Анатолія Степановича чи Бойко — все по троху.

Інша справа, що це було б принципово неможливо якби в Україні у свій час провели справжню люстрацію, як у країнах Східної Європи вичистивши з влади всіх колишніх служак КДБ. Але сьогодні у нас «порядні офіцери» і штірліци ще можуть спробувати сили на виборах в парламент.

Сергій Гайдай